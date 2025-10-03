Êta Mundo Melhor!\nTodos repercutem a notícia sobre o desaparecimento de Estela nas águas da lagoa. Quitéria insinua a Celso que Sandra pode estar por perto. Aladim apoia Anabela. Candinho implora o perdão de Dita, e Zulma chega. Medeia descobre que a tia de Zé dos Porcos é, na verdade, Asdrúbal em mais um disfarce. Paixão tem alta, e Lúcio comenta com o amigo que duvida da regeneração de Ernesto. Olga confessa a Tamires que rouba Araújo. Dita confronta Ernesto sobre o sumiço de Estela.\nDona de Mim\nMarlon pede que Kami seja sincera com ele sobre seus sentimentos. Kami se sensibiliza com as intenções de Ryan. Peter confessa seu interesse por Nina. Bárbara e Ryan ficam juntos. Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, e convoca Manuel e Danilo. Jaques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina nos estabelecimentos da região. Leo se revolta contra a decisão de Jaques de desmontar o quarto de Sofia na mansão. Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, e Jaques se enfurece. Bárbara comenta com Marlon sobre Ryan e Kami. Walkíria intima Tânia a depor sobre o assassinato de Abel. Samuel retoma a presidência da Boaz. Davi e Ricardo se assustam com a fúria de Jaques.