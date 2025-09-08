Êta Mundo Melhor!\nCandinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.\nDona de Mim\nRyan despista Jeff. Gisele, Caco, Breno e Davi tentam se organizar para cuidar de Ayla. Jaques e Filipa se aproximam, e Davi percebe o encantamento do tio. Ryan comanda a batalha de rimas, e Jeff é um sucesso. Yara beija Manuel. Jeff apoia Stephany e sonda sobre a permanência de Ryan em sua casa. Davi se incomoda ao ver Jaques com Filipa. Dedé questiona se Kami reatará com Ryan. Jaques confessa a Davi que teve um romance secreto com Olívia. Jeff flagra Ryan escondendo o carregamento de Vespa e Durval. Dara alerta Marlon sobre Kami e Ryan. Samuel afirma a Leo que Sofia não estaria segura em sua casa, e Ryan ouve.