Êta Mundo Melhor\nSamir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo. Candinho tenta proteger Samir, e Estela se surpreende com a atitude de Celso contra o menino. Anabela passa mal, e Estela se desespera. Samir se esconde no estábulo de Policarpo. Picolé encontra Samir e apoia o menino. Cunegundes exige que Quinzinho escolha entre ela ou Medeia. Lauro revela a Estela que Anabela pode perder a audição. Com a ajuda de Policarpo, Candinho encontra Samir.\nDona de Mim\nTodos se incomodam com a presença de Jaques na mansão. Nina descobre que Katinha não está grávida. Jaques ameaça Nina, que decide se aliar a ele. Samuel pressiona Katinha sobre o bebê. Ryan tem indulto do presídio e pede para passar uns dias com Kami e Dedé. Manuel permite que Nina trabalhe em seu estabelecimento. Vespa exige que Ryan guarde suas mercadorias ilegais. Samuel e Jaques discordam das ações para a Boaz. Danilo ameaça Natara para favorecer Pam. Vespa denuncia Ryan para Durval. Davi é promovido a diretor de marketing, e Breno e Ayla temem o futuro da empresa. Katinha diz a Jaques que não quer mais enganar Samuel.