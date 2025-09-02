O leitor do Jornal DAQUI já sabe que tem novo brinde à vista. O Kit Chega Mais é o mais novo objeto de desejo da Promoção Juntou, Trocou. Ele foi pensado para facilitar o dia a dia e completar a mesa em diferentes ocasiões. Composto por nove peças, sendo quatro copos (315 ml), quatro bowls (475 ml) e uma assadeira (1,6 litro) - que pode ir ao forno -, é um conjunto prático, versátil e com design leve. Todas as peças podem ir à geladeira, lava-louças e micro-ondas.\nVale lembrar que os itens possuem vidro canelado, que é uma tendência e ajudar a deixar a mesa muito mais bonita. Dessa forma, segue a padronagem da campanha anterior, o Kit Celebrar, que também foi em vidro canelado. Assim, um pode ser o complemento do outro.\nSelos\nComo todos os brindes da Promoção Juntou, Trocou, as peças são bonitas e permitem montar uma bela mesa para uma refeição entre amigos ou familiares, aquela programada ou improvisada de última hora. É prático tanto para a rotina diária quanto para momentos especiais, como as confraternizações de final de ano, que já estão próximas.