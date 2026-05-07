“Cafezinho, dona Helena?” Esse é o ar de sofisticação que a nova edição da promoção Juntou, Trocou carrega. O Kit Sabor do Brasil chega para deixar a rotina do café servido em casa ainda mais requintada. Assim, como a essência das Helenas, icônicas protagonistas das novelas de Manoel Carlos.\nSeja em casa ou no trabalho, o momento do café é uma pausa essencial na rotina dos brasileiros. Esse ritual, que normalmente leva de 5 a 10 minutos, recarrega as energias e melhora o foco. Para abrilhantar o cafezinho nosso de cada dia o Jornal DAQUI preparou um kit com 13 peças: 6 xícaras, 6 pires em vidro decorado e um aramado funcional que garante praticidade na organização da cozinha e valoriza a apresentação à mesa.\nCharme e organização\nIdeal para começar o dia, aproveitar um café da tarde ou receber os amigos e familiares, o Kit Sabor do Brasil valoriza cada momento à mesa, trazendo mais charme, organização e um toque especial de brasilidade para diferentes ocasiões.