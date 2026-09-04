Um dos kits mais esperados pelos leitores do Jornal Daqui volta na segunda-feira (7), quando sai o primeiro selo da promoção Juntou, Trocou. O Viagem de Sabores - La Dolce Vita reúne peças de cerâmica Oxford em duas opções de estampas inspiradas em elementos tradicionais da cultura e da gastronomia italiana.\nA coleção é composta pelas estampas Limone Fresco e Pomodoro Rosso. A primeira traz como referência os limoeiros da Costa Amalfitana, um dos cenários mais característicos do litoral italiano. Já a segunda tem o tomate como elemento principal, ingrediente presente em diferentes preparos da culinária do País.\nCada kit é formado por cinco peças: quatro pratos rasos de 24 cm e uma tigela de 23 cm. Produzidas pela Oxford, as peças combinam design e funcionalidade para o uso cotidiano e são resistentes, além de poderem ser utilizadas em micro-ondas e lava-louças.