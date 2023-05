Aberto o concurso público para Técnico Administrativo em Educação da UFG 2023

O Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG), divulgou nesta sexta-feira (5) o Edital Nº18/2023 para compor o quadro de pessoal Técnico Administrativo em Educação (TAE) da universidade. O edital prevê 63 vagas para ampla concorrência, além de cinco para candidatos com deficiência (PcD) e 17 para candidatos(as) negros(as), totalizando 85 vagas imediatas.

O concurso público para Técnico Administrativo em Educação contempla 17 cargos distintos para candidatos com Ensino Médio completo, Ensino Médio/Técnico e Ensino Superior em diversas áreas, para a região metropolitana de Goiânia e para a cidade de Goiás.

Salário e inscrição

A remuneração varia de R$2.667,19 a R$4.556,92, dependendo do cargo. As inscrições têm início no dia 22 de maio, às 9 horas, e finalizam às 17 horas do dia 12 de junho. Ela são feitas via Portal do (a) Candidato (a), no site do Instituto Verbena. O valor da inscrição será de R$120,00 para os cargos de Ensino Médio/Técnico e R$140,00 para os cargos de Ensino Superior.

A carga horária prevista no edital para todos os cargos será de 40 horas semanais com exceção dos cargos de Assistente Social, Médico (Medicina do Trabalho, Otorrinolaringologia e Psiquiatria) que seguem jornadas definidas em leis específicas.

A prova objetiva está prevista no edital para ser aplicada no dia 25 de junho deste ano. Ela terá duração de quatro horas e será de caráter eliminatório e classificatório e de múltipla escolha, valendo 100 pontos no total. O candidato poderá concorrer somente a um único cargo.