Construtora abre inscrições para visita técnica de alunos de engenharia em seu canteiros de obras

A Toctao Soluções de Engenharia está com inscrições abertas para o projeto “Canteiro Aberto”, por meio do qual são agendadas visitas técnicas de estudantes de engenharia, acompanhado de seus professores, aos canteiros de obras da empresa. Faculdades e estudantes de engenharia interessados podem realizar o agendamento pelo telefone (62) 98138-0124, durante todo o semestre.

Dentro do projeto “Canteiro Aberto”, os estudantes que visitam os canteiros da Toctao são sempre recebidos pelo engenheiro responsável da obra, que apresenta in loco toda a rotina prática de uma construção de grande porte, desde a coordenação de equipes, passando pelos procedimentos operacionais até as questões administrativas.

Durante a visita, os estudantes podem interagir com a equipe, tirar dúvidas e trocar experiências. A Toctao realiza o projeto há mais de dez anos, com o objetivo de compartilhar boas práticas na engenharia e estimular o intercâmbio entre o mercado e a academia.

Outra grande oportunidade oferecida pelo Toctao é a abertura de processo seletivo para contratação de estagiários. Interessado, que estejam cursando entre o 3° e o 9° período do curso de engenharia civil, podem se cadastrar neste link.

A Toctao Soluções de Engenharia, faz parte do Grupo Mauá, holding com 28 anos de história, e que atua em 18 estados brasileiros e em diferentes segmentos econômicos. Ao longo dos anos, a construtora já entregou mais de 3,7 milhões de metros quadrados de obras nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte do país.

Além de grandes projetos imobiliários, seu portfólio abrange uma diversidade de obras como shoppings centers e cinemas, centros de ensino, hidrelétricas, obras para o turismo e a prática de esportes.

Confira onde o grupo tem obra com canteiro aberto para visitação técnica de estudantes: