Cresce o interesse pelo trabalho de corretor de imóveis e há vagas abertas

Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-GO), Goiás conta hoje com 39.622 corretores de imóveis ativos e o número vem crescendo. Só nos últimos 12 meses foram 2.689 novos profissionais credenciados pela entidade, um aumento de 7,21% nos últimos 12 meses.

O crescimento vem na esteira de um forte aquecimento do mercado imobiliário no Estado, mas também no interesse maior das pessoas em buscarem ocupações que lhe garantam bons ganhos e flexibilidade de horário ao mesmo tempo.



No caso da corretagem de imóveis, os profissionais podem atuar como parceiros diretamente para construtoras ou em imobiliárias. A MRV, construtora do grupo MRV&CO, por exemplo, tem mais de 60 corretores de imóveis credenciados só em Goiás, e atualmente está com 20 vagas em aberto.

Segundo o gerente de marketing da MRV em Goiás, Ismael Neves, muitos profissionais são atraídos pelos benefícios da carreira autônoma, que oferece bons rendimentos, dependendo de suas vendas, e flexibilidade para o trabalho.

Dario José Ribeiro da Silva, 32 anos, está na área comercial da construtora há menos de um ano e conta que se tornou motorista de aplicativo quando ficou desempregado em 2020, durante a pandemia. O trabalho como motorista foi o caminho que encontrou na época para manter uma renda e poder cuidar da família.

Porém, Dario não estava satisfeito, se sentia desvalorizado e com ganhos que não dava para suprir todas as despesas. Contudo, o contato com a corretagem de imóveis foi um divisor de águas em sua vida, segundo ele mesmo explica.

“Me apaixonei pela profissão que permite contribuir para a realização do maior sonho de todos os brasileiros, que é poder ter sua casa própria. Além disso, o retorno financeiro tem sido muito gratificante, pois me permitiu quitar todas as minhas dívidas de mais de cinco anos e hoje estou com nome limpo e com uma vida financeira estabilizada”, destaca o corretor parceiro da MRV.

De acordo com Dario, o que traz bastante segurança para quem atua como corretor na MRV é o treinamento e o amplo suporte para as equipes comerciais. Segundo ele, a construtora oferece estrutura para o desenvolvimento das atividades, como internet, telefone fixo, leads qualificados, ferramentas para auxiliar durante a venda e treinamentos para otimizar a produtividade. “A atuação é flexível e o profissional tem boas possibilidades de rendimento, pois os ganhos são proporcionais ao desempenho nas vendas”, pontua.

As vagas em aberto também se estendem aos vendedores sem experiência no mercado imobiliário, que tenham interesse em receber treinamento e apresentem perfil empreendedor e de comprometimento com o negócio. Interessados devem enviar currículo previamente para o contato (65) 9900-0677.