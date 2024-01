Enem dos Concursos: prazo para pedir isenção de taxa termina nesta sexta-feira

Mais de 500 mil pessoas já se inscreveram no Concurso Nacional Unificado, o chamado “Enem dos Concursos”. A prova vai selecionar, de uma só vez, mais de seis mil servidores para 21 órgãos públicos federais.

Quem quiser pedir isenção da taxa de inscrição, tem até esta sexta-feira (26). O pedido deve ser feito no momento da inscrição, pelo portal da Fundação Cesgranrio, que será banca organizadora do certame e utilizará como login a mesma do Gov.br.

Inscritos no CadÚnico, estudantes atendidos pelo Fies e ProUni e doadores de medula óssea estão dispensados do pagamento. Para os demais candidatos, a taxa será de R$ 60 para nível médio e de R$ 90 para nível superior.

Para se inscrever, o candidato deve acessar a página do GOV.BR e lá escolhe as carreiras, que estarão divididas em oito blocos temáticos.

O concurso permite a inscrição para a disputa por vagas para mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco.

As inscrições começaram no dia 19 de janeiro vão até 9 de fevereiro.

A prova será realizada simultaneamente em 220 cidades do Brasil no dia 5 de maio.