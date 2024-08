Laboratório Teuto oferece mais de 70 oportunidades de emprego em diversos setores

O Laboratório Teuto abriu mais de 70 vagas em áreas como operação de máquinas, administração e excelência operacional. Os postos são destinados a candidatos de diferentes níveis de escolaridade e incluem pessoas com deficiência (PCD’s).



Para a gerente de RH do Teuto, Michelle Feitosa, as contratações do mercado possibilitam que novos talentos tragam competências e contribuam para o alcance de nossas metas. As oportunidades incluem 70 posições para operadores de máquinas no turno 12x36 noturno.



É preciso ter ensino médio completo e conhecimento na operação de máquinas e equipamentos, com experiência na indústria farmacêutica e em Boas Práticas de Fabricação (BPF). Ter atuado em áreas como manipulação, compressão ou acondicionamento final de sólidos é um diferencial.



Além disso, há uma vaga para assistente administrativo, exclusiva para PCD, e outra para especialista em excelência operacional, que requerem formação superior nas respectivas áreas e experiência específica. Há ainda uma vaga para supervisor de produção, que exige superior completo em Farmácia, Administração ou Engenharia, além de experiência prévia na função.



Benefícios

A empresa também oferece uma gama de benefícios para todas as vagas, incluindo vale alimentação, refeitório corporativo, assistência médica e odontológica, vale transporte e/ou transporte fretado, estacionamento, seguro de vida, auxílio funeral, participação nos resultados, programa de saúde emocional, licença maternidade e paternidade estendidas, assiduidade e fornecimento de medicamentos.



Para os estágios, os benefícios incluem o vale alimentação, refeitório corporativo e vale transporte. A empresa também oferece oportunidades internas de desenvolvimento profissional, incentivando o crescimento dos colaboradores dentro da organização.



Os interessados podem cadastrar seus currículos no site do laboratório ou enviá-los para o e-mail: alice.souza@teuto.com.br, conforme a vaga desejada.