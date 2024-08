Arma importante para o 2º tempo, Emerson Urso vira “reserva de luxo” no Vila Nova

LUIZ FELIPE MENDES

Emerson Urso está se transformando em um xodó da torcida do Vila Nova. Decisivo mais uma vez na mais recente vitória do time na Série B, o atacante alcançou o posto de segundo jogador com mais gols saindo do banco de reservas no campeonato, com três bolas na rede. O líder dessa estatística é o atacante Lucca, do Novorizontino, com cinco.

Contratado em abril deste ano, via empréstimo do Botafogo, Emerson Urso demorou um pouco para deslanchar com a camisa colorada. Ele estreou na vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, pela 1ª rodada da Série B, quando entrou aos 37’ do 2º tempo. Na 4ª rodada, ganhou sua primeira oportunidade como titular, na derrota por 3 a 1 para o América-MG.

Depois disso, o atacante demorou a ganhar uma nova chance. O Vila Nova teve uma troca de técnicos, sacando Márcio Fernandes e contratando Luizinho Lopes, mas Emerson Urso só voltou a entrar em campo pela 14ª rodada, quando foi decisivo ao marcar o gol da virada por 2 a 1 sobre o Amazonas, na primeira vitória alvirrubra como visitante no torneio.

No jogo seguinte, Luizinho Lopes voltou a apostar em Emerson Urso como uma arma para o 2º tempo, na vitória por 2 a 1 contra o Avaí; ele não marcou. Emerson Urso não atuou contra o Santos, mas recebeu a sua segunda oportunidade como titular na derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, na 17ª rodada. No empate com o Ituano em 0 a 0, entrou no 2º tempo.

Nas três partidas mais recentes do time, Emerson Urso saiu do banco de reservas. Na derrota por 2 a 0 para o Guarani, não teve participação decisiva. Contra o Sport, porém, marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0, e contra o Operário-PR anotou o gol da virada no triunfo por 3 a 2, fora de casa.

Até aqui, Emerson Urso tem nove jogos pelo Vila Nova. Nos dois em que atuou como titular, a equipe sofreu um revés. Atualmente um “reserva de luxo”, depois de chegar a passar sete jogos sem entrar (nos duelos contra Novorizontino, CRB, Brusque, Ceará, Mirassol, Goiás e Coritiba, pelo 1º turno), ele ainda não viu seu time sair derrotado nas ocasiões em que balançou as redes.

Além disso, o jogador foi uma peça essencial nas duas únicas vitórias do Tigre como visitante na Série B. Para completar, todas as vezes em que Emerson Urso marcou, ele precisou de pouco tempo em campo. Contra Amazonas e Sport, o atacante esticou o barbante um minuto depois de entrar, em seu primeiro toque na bola. Contra o Operário-PR, foram só cinco minutos.