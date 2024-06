Atlético-GO perde de virada e presidente faz crítica geral: "Não jogamos nada"

O Atlético-GO mostrou mais uma vez que não vai bem quando atua em casa no Campeonato Brasileiro. O Dragão levou a virada e perdeu por 2 a 1 para o Criciúma-SC, no Estádio Antônio Accioly, na noite desta quarta-feira (19), perdendo pela 4ª vez em Goiânia na Série A. Já são quatro derrotas e um empate na capital - dos cinco jogos, quatro foram no Accioly e um no Serra Dourada.

A derrota desta quarta-feira (19) é uma decepção para a torcida atleticana que se empolgou após o triunfo fora sobre o Fluminense. Após o revés para o Criciúma, torcedores saíram vaiando alguns jogadores, como o volante Roni e o meia Shaylon, e o resultado negativo, que teve a expulsão do goleiro e capitão Ronaldo nos acréscimos, após derrubar Allano. Luiz Fernando foi para o gol, mas não conseguiu evitar o gol de falta de Trauco, no ângulo, aos 57 minutos.

A derrota amarga ocorre no dia em que o técnico Jair Ventura completou 50 jogos no clube. “A culpa não é só do Jair (Ventura)”, disse o presidente do clube, Adson Batista. O time também foi criticado. “Não jogamos nada”, resumiu o dirigente. “Nós podemos muito mais. Foi um dia muito infeliz”, acrescentou Adson Batista, reconhecendo os méritos do Criciúma para se organizar e virar a partida no segundo tempo.

“É inaceitável perder para uma equipe que disputa com a gente”, avaliou Adson Batista sobre a briga pela permanência na Série A. “Esta derrota vai ficar marcada para todo o campeonato”, disse o dirigente. Para ele, o time jogou fora a vitória conquistada no Rio, sobre o Fluminense. O dirigente viu erros táticos e de fundamentos no jogo e não aprovou a substituição, no intervalo, do uruguaio Emiliano Rodríguez pelo conterrâneo, Alejo Cruz. Segundo Adson Batista, Emiliano é chamado de “caneleiro” pela torcida, mas ele consegue segurar na frente a marcação.

O Dragão fez 1 a 0 aos 10 minutos, no chute de Guilherme Romão no primeiro tempo. Na etapa final, Newton empatou aos 14 minutos, e Trauco virou nos acréscimos. “Nossa leitura (de jogo) infelizmente não aconteceu”, criticou Adson Batista, que disse que a derrota é doída e os pontos vão fazer falta na sequência.