Atlético-GO tem desafio contra o Inter na tentativa de encerrar jejum de 15 jogos

O Atlético-GO encara neste domingo (18), às 16 horas, o Internacional, no Estádio Antônio Accioly. Em meio ao jejum de vitórias de 15 jogos e ao contexto negativo de lanterna do Brasileirão, o Atlético-GO tem ocasião propícia para fazer as pazes com a vitória. Neste domingo (18), o Accioly completa seis anos desde a reabertura e, nesta Série A, o time ainda não ganhou em casa.

Cartão postal do Bairro de Campinas, a tradicional praça esportiva foi reaberta para jogos oficiais no dia 18 de agosto de 2018, na vitória do Dragão (1 a 0) sobre o Coritiba, pela Série B – gol marcado por Renato Kayzer. Antes disso, o estádio passou por ampla reforma.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingressos e escalações prováveis)

Desde então, o Accioly se tornou caldeirão, o Dragão se tornou time “caseiro” e difícil de ser batido, até entrar na fase ruim na qual se encontra. “A casa nossa é onde temos que nos sentir seguros e confortáveis”, sintetizou o técnico Umberto Louzer, sobre a necessidade de o time voltar a vencer no reduto dele.

No Accioly, neste domingo (18), o Dragão enfrenta a equipe gaúcha, os números ruins na Série A, a pior fase técnica vivenciada pelo time nos últimos anos e a desconfiança da torcida. A equipe atleticana não vence há 15 partidas, incluindo duas pela Copa do Brasil (empate de 1 a 1 e derrota de 1 a 0 para o Vasco). O rubro-negro segura há algum tempo a lanterna do Brasileiro, soma 12 pontos e dificilmente escapa do rebaixamento à Série B.

Desde a reabertura, o Accioly teve duas finais do Goianão: na edição 2020 (decidida em fevereiro de 2021, sem público, por causa da pandemia do coronavírus) e 2024 (com torcida). Nelas, o Dragão foi campeão. Em 2022 e 2023, o Atlético-GO saiu com vantagem no primeiro jogo em casa, sobre o Goiás, e também foi campeão, mas fazendo o jogo da volta fora. Mesmo sem sediar o jogo final do Goianão, o estádio foi aberto à torcida para acompanhar e festejar nas finais de 2019 (disputada no Olímpico) e 2022 e 2023 (na Serrinha), todas contra o Goiás.

A casa atleticana também sediou partidas da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2021 (três empates) e 2022 (três vitórias). Com resultados expressivos em casa, o Atlético-GO também festejou dois acessos à elite nacional: 2019 (0 a 0 com Sport) e 2023 (3 a 0 sobre o Guarani).

O técnico Umberto Louzer ensaia mudanças para enfrentar o Inter. O goleiro e capitão Ronaldo retorna ao time no lugar de Pedro Rangel. O uruguaio Alejo Cruz deve atuar na lateral esquerda, na vaga de Guilherme Romão (suspenso). Outro uruguaio, o volante Gonzalo Freitas, se recuperou de dores musculares, voltou a treinar e tem boas chances de atuar. No ataque, Janderson retorna após suspensão.

Na última rodada, o Inter obteve boa vitória sobre o Juventude, de virada, por 2 a 1. Tem 25 pontos e acredita que pode subir mais na tabela. O clube tem dois jogos atrasados e lida com o jejum de gols do equatoriano Enner Valencia, que dura um mês.



FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Data: 18/8/2024 (Domingo)

Horário: 16 horas

Onde assistir: TV Anhanguera, Premiere e Sportv

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Alejo Cruz; Rhaldney, Gonzalo Freitas (Joel Campbell) e Shaylon; Janderson, Derek e Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Vitão (Mercado), Rogel e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique), Bruno Tabata, Gabriel Carvalho e Wesley; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Luiz Alberto Andrini Nogueira/SP

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá /RJ

Ingressos: 50 reais. Meia para torcedores com camisa do Atlético-GO ou do Inter