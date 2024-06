Atlético tenta, mais uma vez, primeira vitória em casa

O desafio de conquistar a primeira vitória em casa continua para o Atlético-GO no Brasileirão. O Dragão faz mais uma tentativa na noite desta quarta-feira (26), às 20 horas, diante do Grêmio, no Estádio Antônio Accioly. Aliás, triunfo é resultado em falta nos dois lados. A equipe atleticana sofre por não conseguir ganhar no Bairro de Campinas, enquanto o time gaúcho enfrenta uma sequência dura de seis partidas na Série A só de derrotas.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, preços de ingressos e arbitragem)

O Dragão tem 9 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação do primeiro dentro, o Vitória. O tricolor gaúcho, com dois jogos a menos, tem 6 pontos e é o penúltimo do Brasileirão.

Para o Atlético-GO, os resultados em casa não são animadores. A derrota de virada (2 a 1) na semana passada, para o Criciúma, foi a gota d’água para a demissão de Jair Ventura, sacramentada na última sexta-feira (21).

Em cinco partidas como mandante, foram quatro derrotas e um empate para o Atlético-GO. A equipe é a única que não ganhou em casa no Brasileirão até agora.

O Atlético-GO se junta a Fluminense, Athletico-PR e Vasco como clubes da Série A à procura de treinadores. Ainda sem um novo técnico, o clube goiano terá o interino Anderson Gomes na direção da equipe mais uma vez – ele foi o comandante no empate de 0 a 0 com o Cuiabá, fora de casa, no sábado (22).

O interino enfatizou que se preocupa com os erros de finalização do time e a ansiedade para transformar em gol as chances criadas. Anderson Gomes faz algumas mudanças na equipe, começando pelo retorno do goleiro Ronaldo, que cumpriu suspensão, no lugar de Pedro Rangel.

Na zaga, Pedro Henrique está contundido e Alix Vinícius se recupera de entorse no tornozelo. No treino desta terça-feira, quem apareceu na formação titular foi Luiz Felipe, utilizado por alguns minutos em Cuiabá e que, aos poucos, parece recuperar o espaço perdido dentro do elenco.

Luiz Felipe foi titular no returno da Série B, no ano passado, com boas atuações e a confiança da torcida e da comissão técnica. Após a goleada de 3 a 0 para o São Paulo na Série A deste ano, em que falhou no primeiro gol, cometeu um pênalti em outro lance e ainda foi expulso, perdeu espaço.

Desde o dia 20 de abril, quando venceu o Cuiabá por 1 a 0, o Grêmio entrou em declínio técnico, principalmente depois que não pôde mais atuar na Arena Grêmio, o que ocorreu por causa das enchentes em Porto Alegre. O estádio foi alagado por dias e ficou destruído. Será recuperado, com novo gramado, mas não há previsão de conclusão e há impasse entre o clube e a gestora da Arena.

O Grêmio se tornou migrante e paga caro por isso. O último revés ainda está doendo entre os gremistas, pois foi no clássico Gre-Nal, em que o colorado fez 1 a 0. Os resultados negativos e os desfalques perturbam o time gaúcho. Por isso, o técnico Renato Gaúcho se vê numa fase de pressão interna.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Horário: 20 horas

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo-RJ (Fifa)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz-MS e Carlos Henrique Alves de Lima Filho-RJ

Árbitro de vídeo: Rafael Traci-SC

Ingressos: 60 reais - meia com camisa do Atlético-GO ou do Grêmio

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Anderson Gomes (Interino)

GRÊMIO: Agustin Marchesin; João Pedro, Pedro Geromel, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristian Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Gaúcho