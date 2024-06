Aulão de fitdance promete animar manhã de domingo

Um estudo publicado em janeiro no periódico Plos One indicou que a dança pode atuar na perda de gordura, além de melhorar significativamente a composição e a morfologia corporal. Além disso, os educadores físicos da Universidade de Hunan, na China, concluíram que o exercício pode melhorar a aptidão cardiorrespiratória também.

Para chegar a essa conclusão, foram analisadas 10 pesquisas. Entre os benefícios de se dançar estão: fortalecer o sistema muscular, melhorar a postura e flexibilidade, manter o bom o ritmo cardíaco e pressão arterial, manter o cérebro ativo e melhorar a memória, aumentar a autoestima, reduzir o stress e combater a depressão.

Todos esses benefícios poderão ser conferidos de perto em um aulão de dança Viva Ritmo, promovido pelo Órion Business & Health Complex no próximo dia 9 de junho, um domingo, das 9h às 10h30, e que será realizado na Avenida Portugal, no Setor Marista, em Goiânia.

As 150 inscrições que davam direito a um kit atleta com camiseta e brinde se esgotaram rapidamente, mas o evento será aberto ao público, solicita-se apenas que cada participante leve um quilo de alimento não perecível.

“Em outros eventos esportivos que fazemos, como as corridas, a dança sempre era uma das atrações, o Viva Ritmo será nosso primeiro evento exclusivo com dança. Inicialmente abrimos apenas 100 inscrições, depois aumentamos para 150 e elas se esgotaram muito rápido. Pela velocidade que as vagas foram preenchidas nossa expectativa é muito boa, pois também irão as pessoas que não se inscreveram. Estamos esperando pelo menos uns 200 participantes”, analisa Bernard Moura, sócio diretor da Hanker, empresa especializada em eventos esportivos e parceira do Órion Complex.

Ele detalha que no Viva Ritmo haverá a apresentação de professores de fitdance, modalidade muito presente nas academias de ginástica com músicas coreografadas de forma dinâmica e irreverente.

“Serão vários profissionais se revezando e não tem restrição de gênero ou idade, mas é importante que as pessoas sejam minimamente ativas para conseguir acompanhar a aula e também estejam com seus exames em dia”, pede Bernard. Para participar do aulão de dança é recomendado ainda usar protetor solar, boné e vestir roupas adequadas para dança e prática esportiva.

“Com esse evento reforçamos nossa função de ser um complexo de saúde e bem-estar. Estamos continuamente participando e apoiando eventos esportivos como corridas e aulões de diferentes modalidades, já fomos até palco de uma etapa de uma competição de crossfit. O Viva Ritmo promete ser mais um evento de sucesso em nosso portifólio”, destaca o síndico do Órion Business & Health Complex, Leopoldo Gouthier.

Serviço: Aulão de fitdance Viva Ritmo

Dia: 9 de junho

Horário: das 9h às 10h30

Local: Avenida Portugal, Setor Marista, em frente ao Órion Complex

Participação gratuita, mas pede-se a doação de 1 kg de alimento não perecível