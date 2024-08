Contra a Ponte Preta fora de casa, Goiás quer ampliar sequência de vitórias

Com ambiente mais leve e confiança elevada, o Goiás tenta vencer o segundo jogo consecutivo na Série B. Nesta sexta-feira (15), o time esmeraldino enfrenta a Ponte Preta, em confronto direto, a partir das 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli. O duelo é válido pela 21ª rodada da competição.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)

Depois de vencer o Ceará, de virada, na rodada passada, o Goiás quer ampliar o bom momento na Série B. O objetivo em Campinas-SP é pontuar, de preferência com vitória, para o clube esmeraldino diminuir a diferença de pontos - neste momento de cinco pontos - para a faixa do acesso (G4).

Para isso ocorrer, no entanto, o Goiás terá de melhorar o desempenho como visitante. Nesta Série B, em dez jogos, o Goiás só pontuou em quatro partidas (duas vitórias e dois empates). O aproveitamento de 26,7%, fora de casa, só é melhor do que o desempenho de outros oito clubes na competição.

A última visita do Goiás em Campinas-SP traz boas lembranças para a equipe goiana. Na 17ª rodada, ainda sob comando de Márcio Zanardi, o time esmeraldino ganhou de virada, por 3 a 2, do Guarani.

A vitória ficou marcada por ter sido conquistada com dois gols marcados nos acréscimos do 2º tempo, depois de jogo em que o clube goiano jogou com um a menos desde os 3 minutos iniciais após expulsão do atacante Rildo.

A missão desta vez também não será fácil. A Ponte Preta vive um momento positivo como mandante na Série B. Desde a chegada do técnico Nelsinho Baptista, na 8ª rodada, a Macaca tem 100% de aproveitamento no estádio Moisés Lucarelli.

Desde a chegada do treinador, foram seis jogos da Ponte Preta em casa e seis vitórias, incluindo partidas contra postulantes ao acesso, como Novorizontino, Ceará, Mirassol e Vila Nova. CRB e Avaí também foram superados no estádio campineiro.

Para o jogo desta sexta-feira, o técnico Vagner Mancini ainda não conta com o atacante Paulo Baya e os volantes Edson e Juninho. O trio segue entregue ao departamento médico para tratar lesões musculares.

Outra ausência será do meia Luiz Henrique, que cumpre suspensão pelo acúmulo de três cartões amarelos. Régis e Thiago Galhardo disputam a posição. Outra alternativa é a escalação de Rafael Gava, mas o meia, que tem atuado como volante, corre por fora nesta disputa particular.

Do lado da Ponte Preta, o técnico Nelsinho Baptista perdeu o artilheiro Jeh. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no empate por 1 a 1 com o Coritiba, na rodada passada, e vai cumprir suspensão contra o Goiás. Gabriel Novaes, ex-jogador do clube esmeraldino, é o favorito para assumir a condição de titular.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 21ª rodada

Jogo: Ponte Preta x Goiás

Local: estádio Moisés Lucarelli (Campinas/SP)

Data: 16/8/2024

Horário: 19 horas

Onde assistir: Sportv e Premiere

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira De Lima-PE

Assistentes: Márcia Bezerra Caetano-RO e Bruno César Vieira-PE

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga-RJ

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Mateus Silva, Sérgio Raphael e Gabriel Risso; Castro, Emerson Santos e Élvis; Matheus Régis, Gabriel Novas e Éverton Brito. Técnico: Nelsinho Baptista.

GOIÁS: Tadeu; Dieguinho, Messias, Reynaldo e Sander; Aloísio, Marcão e Thiago Galhardo (Régis); Welliton, Angelo Rodríguez e Rildo. Técnico: Vagner Mancini.