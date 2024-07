Contra o Vasco, Atlético busca primeira vitória em casa no Brasileirão

O Atlético-GO encara com necessidade de vitória o jogo contra o Vasco na noite desta quarta-feira (17), no Estádio Antônio Accioly, a partir das 19 horas. O Dragão precisa ganhar em casa do motivado Vasco para subir na pontuação, gerar uma nova expectativa de resultados positivos na Série A e terminar o incômodo jejum de sete partidas sem vencer, em geral e no recorte como mandante, no Brasileirão.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, preços de ingressos, escalações prováveis e arbitragem)

O time atleticano, entre os 20 clubes que estão na elite nacional, é o pior mandante – obteve 2 pontos em 21 disputados.

Restam três rodadas para o término do 1º turno. O Atlético-GO jogará em casa contra Vasco e Bahia e também visitará o Fortaleza. Os três adversários atravessam um bom momento na Série A, diferente da realidade atleticana. Nos últimos sete jogos no Brasileirão, o Dragão acumula três empates e quatro derrotas, três delas nas últimas apresentações. A última partida vitoriosa do time goiano ocorreu há um mês, no dia 15 de junho – 2 a 1 sobre o Fluminense, de virada, no Maracanã.

O que parecia o começo de uma reação no Brasileirão não se consumou. Vieram outros jogos, derrotas e a queda do técnico Jair Ventura. O colombiano Mateo Zuleta, autor do gol da vitória sobre o Fluminense, nos acréscimos, foi liberado e não faz mais parte do elenco.

O técnico Vagner Mancini foi contratado, assim como cinco jogadores: o meia Jorginho, o volante uruguaio Gonzalo Freitas, os atacantes Janderson, Jan Hurtado e Joel Campbell, da seleção de Costa Rica e com três Copas do Mundo na carreira.

Entre os reforços, dois têm a estreia praticamente certa. Janderson, de 25 anos, volta ao clube pelo qual atuou nas temporadas 2020 e 21, quando foi campeão do Goianão de 2020 e fez algumas boas atuações. Jan Hurtado, de 24 anos, tem passagens pela seleção da Venezuela, está vinculado ao Boca Juniors (Argentina) e estava na Liga Deportiva Universitária (LDU, do Equador).

Os dois entram num ataque renovado, ao lado do goleador Luiz Fernando (cinco gols na Série A), que estava suspenso.

Vagner Mancini avisou que, mais do que atuar bem ou fazer um jogo bonito, o que interessa ao Atlético-GO é a vitória. Por isso, ela não pode passar desta quarta-feira (17), pois outro resultado deixará o time atolado no Z4. O treinador trabalha para corrigir vacilos defensivos para que o time deixe de sofrer gols em erros infantis.

A defesa pode ter mudança, pois Alix Vinícius tem um problema dentário, não treinou nos dois últimos dias e deve ser substituído por Luiz Felipe.

O Atlético-GO terá de se agigantar sobre um Vasco motivado depois de uma sequência de três vitórias e um empate, após também atravessar um jejum de resultados negativos na gestão do técnico português Álvaro Pacheco. A torcida carregou o time, que soma 20 pontos e se encontra na parte intermediária.

Como a diretoria anunciou o retorno do meia-atacante Phillippe Coutinho, cria da base do clube e que rodou mundo afora, inclusive disputando o Mundial da Rússia (2018), a empolgação cresceu, mas o jogador não deve fazer a estreia em Goiânia. O técnico interino Rafael Paiva deve utilizar um goiano no time – o atacante Adson, que tem familiares em Aruanã.

A adrenalina da torcida vascaína é tão intensa que, assim que o Atlético-GO abriu a comercialização de ingressos, a galera cruz-maltina adquiriu três mil bilhetes logo no primeiro dia de vendas. O Atlético-GO criou uma área especial na arquibancada do Accioly - à esquerda da tribuna de honra para os vascaínos e à direita para os atleticanos - com preço mais elevado, de 200 reais (inteira). A cota vascaína se esgotou na manhã desta terça-feira (16). Quatro mil torcedores do adversário são esperados no jogo.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Antônio Accioly (Goiânia-GO)

Horário: 19 horas

Onde assistir: Premiere

Ingressos: 80 reais (arquibancada) e 200 reais (na área especial). Meia para os torcedores com camisa do Atlético-GO. Os ingressos disponibilizados para a torcida do Vasco estão esgotados

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney (Gabriel Baralhas) e Shaylon (Alejo Cruz); Janderson, Jan Hurtado e Luiz Fernando. Técnico: Vagner Mancini

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Cocão e Praxedes; Adson (JP ou Rayan), David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan/SP

Assistentes: Daniel Luís Marques/SP e Leandro Matos Feitosa/SP

Árbitro de vídeo: Márcio Henrique de Gois/SP