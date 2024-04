Copa do Brasil: Contra rival familiar, Atlético-GO deve mudar equipe titular

Mais confiante após o empate por 1 a 1 com o Internacional em Porto Alegre, o Atlético-GO muda o rumo da prosa e se volta para o jogo ida da 3ª fase da Copa do Brasil, na tarde desta quarta-feira (1º de maio), diante do Brusque-SC.

As duas equipes terão de jogar na Arena Joinville, em Joinville-SC, porque o Estádio Augusto Bauer, do adversário, passa por reformas e também não pode receber jogos da 3ª fase da Copa do Brasil – a capacidade mínima exigida pelo regulamento é de dez mil pessoas.

Na última vez em que atuou na Arena Joinville, o time atleticano venceu o Joinville por 2 a 0, há três anos, pela Copa do Brasil de 2021.

O técnico Jair Ventura, que já alterou a equipe para enfrentar o Inter, deve novamente modificar a equipe do Dragão, pois conta com jogadores que eram titulares e não puderam enfrentar o colorado gaúcho, como o volante Gabriel Baralhas, e outro que está pedindo passagem no time titular, o atacante Derek, de 26 anos e autor de um belo gol no empate diante do Inter.

Derek foi contratado junto ao Guarani, após marcar dez gols na temporada passada. Ele tem entrado durante os jogos da Série A e desencantou com gol no Beira Rio.

Também há possibilidade de uma mudança no sistema tático, saindo Maguinho, que fez a dobra na lateral, para que o Atlético-GO tenha a presença de um jogador mais ofensivo.

“Temos um desafio pela Copa do Brasil, um adversário muito físico, muito forte na sua casa. Teremos um jogo duríssimo, mas vamos buscar uma vantagem para decidir na nossa casa”, comentou o treinador atleticano. Pela Copa do Brasil, até agora o Dragão obteve duas vitórias distante de Goiânia: 3 a 1 sobre o União-MT, em Rondonópolis, e o mesmo placar sobre o Real Brasília-DF, no Gama-DF.

Histórico

No histórico de participações na Copa do Brasil, o Atlético-GO já enfrentou três vezes o Brusque.

Perdeu de 3 a 2 no dia 23 de fevereiro de 2011 (fora, com gols de Felipe e Marcão) mas se classificou na volta, com triunfo de 1 a 0 (gol de Felipe). Há cinco anos, o Dragão conseguiu se classificar em jogo único com empate de 1 a 1 em Brusque (gol do atacante André Luís). Foram jogos difíceis, nos quais o time goiano marcou os gols no segundo tempo.

Jair Ventura e a equipe de análise de desempenho já colheram números e informações do time quadricolor, como o time catarinense é chamado. Na temporada, o Brusque foi vice-campeão do Campeonato Catarinense e, na Série B, obteve vitória (3 a 1 sobre o Mirassol-SP) e derrota (1 a 0 para o Curitiba) em duas rodadas.