Dragão quer voltar a ganhar no Brasileiro e ganhar fôlego até fim do 1º turno

Sem vencer há quatro rodadas na Série A, o Atlético-GO pretende acabar com a sequência negativa na noite desta quarta-feira (3), às 21h30, em Bragança Paulista-SP, contra o Red Bull Bragantino. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid e, em casa, a equipe paulista também deseja ganhar, pois vem de empate (1 a 1) com o Cuiabá e derrota (2 a 1) para o Botafogo.

Ainda assim, o RB Bragantino é uma das forças do Brasileirão, por estar estruturado numa gestão organizada e com poder de investimentos. O time paulista soma 19 pontos, na 9ª colocação.

O Dragão vem de quatro jogos sem vitória - derrota por 2 a 1 para o Criciúma, resultado que culminou com a saída do técnico Jair Ventura, e três empates (1 a 1 com Grêmio e Atlético-MG e 0 a 0 com o Cuiabá). Na sequência tripla de igualdades, o time foi comandado pelo auxiliar do clube, Anderson Gomes.

Como interino, o auxiliar continua no cargo e recebeu elogios do presidente do Atlético-GO, Adson Batista, pelo bom trabalho na partida com o Atlético-MG.

Anderson Gomes não fez mudanças significativas no sistema tático, mas deu moral para jogadores fora dos planos, como o zagueiro Luiz Felipe, cotado para atuar diante do RB Bragantino caso Alix Vinícius não se recupere de entorse no tornozelo.

A novidade deve ser a presença de Gabriel Baralhas, após suspensão. Ele pode voltar ao time na formação com três volantes, pois Roni foi elogiado pela atuação em Belo Horizonte e seria mantido, no caso. Alejo Cruz também é opção no meio-campo. Anderson Gomes não divulgou a equipe.

A posição atleticana na tabela incomoda – no Z4, com 11 pontos -, assim como o fato de o time não conseguir segurar vantagens no placar e, assim, vitórias. O Dragão saiu à frente do Criciúma e levou a virada. Fez 1 a 0 sobre o Grêmio e o Atlético-MG, mas sofreu o empate. Quando contrariou esta regra, venceu de virada o Fluminense (2 a 1), no Rio, em jogo tumultuado no final.

Como soma 11 pontos e vê concorrentes de renome atrás dele, na tabela, como Grêmio, Corinthians e Fluminense, todos também no Z4, o Atlético-GO precisa melhorar a pontuação para fechar o 1º turno bem posicionado - restam seis jogos, incluindo o contra o RB Bragantino. Por isso, o mês de julho será decisivo para o Dragão. A equipe sabe que necessita pelo menos obter 20 pontos para não entrar no returno numa situação desesperadora.

Em julho, o time atleticano jogará contra RB Bragantino-SP (dia 3), Athletico-PR (dia 7), Palmeiras (11), Vasco (17), Fortaleza (21) e Bahia (24) – esta é a sequência rubro-negra até a 19ª rodada. Neste período, além de pontuar bem, o clube planeja definir a contratação do novo técnico e reforçar o elenco – a janela de transferências para jogadores será aberta pela CBF na próxima quarta-feira (10 de julho).

Enquanto o Atlético-GO procura treinador no mercado, o RB Bragantino-SP tem um profissional no cargo que chegou ao 100º jogo sábado (28). O português Pedro Caixinha está no clube há um ano e seis meses. Caixinha não prepara nenhuma surpresa em casa, mas deve ter a volta do atacante Eduardo Sasha (ex-Goiás), recuperado de contusão.

FICHA TÉCNICA

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido (Eduardo) e Juninho Capixaba; Jadsom (Raul), Lucas Evangelista e Lincoln; Helinho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius (Luiz Felipe) e Guilherme Romão; Lucas Kal, Gabriel Baralhas, Roni (Alejo Cruz) e Shaylon; Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Anderson Gomes (interino)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid (Bragança Paulista-SP)

Horário: 21h30

Onde assistir: Premiere e Rede Globo/TV Anhanguera

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira/AL (Fifa) e Schumacher Marques Gomes/PB

Árbitro de vídeo: Rodrigo Nunes de Sá/RJ (VAF-Fifa)