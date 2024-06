Dragão tenta manter fase contra adversário que não vence há quatro jogos no Brasileirão

LUIZ FELIPE MENDES

Na abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO recebe o Criciúma na noite desta quarta-feira (19), a partir das 19 horas, no Estádio Antônio Accioly. Em alta após deixar a zona de rebaixamento e acumular dois jogos sem perder, o Dragão quer manter a boa fase diante de um adversário que figura no Z4 e não vence há quatro jogos na Série A.

Após um início preocupante no Brasileirão, o Atlético-GO começou a se reabilitar ao superar o Vitória por 2 a 0, pela 7ª rodada. O Dragão voltou a tropeçar na sequência, ao perder para o Juventude por 1 a 0 em jogo atrasado da 5ª rodada, mas empatou com o Corinthians em 2 a 2, na 8ª rodada, e venceu o Fluminense fora de casa, por 2 a 1, na 9ª rodada.

Há dois jogos sem perder, o Atlético-GO deixou para trás a zona de rebaixamento e saltou para a 13ª posição, com oito pontos. Se vencer o Criciúma, pode subir mais três colocações, a depender dos resultados dos duelos de Fortaleza (contra o Grêmio), Juventude (contra o Vasco) e Internacional (contra o Corinthians).

Se for derrotado, porém, o Dragão pode voltar para o Z4 ao final da rodada, no pior dos cenários. Por causa da pouca distância de pontos entre as equipes, trata-se de um confronto direto. O time catarinense está em 18º, com seis pontos (tem dois jogos a menos em relação ao Atlético-GO), e não vence há quatro partidas na Série A.

Escalações prováveis

O Atlético-GO não poderá contar com os zagueiros Anderson Martins (suspenso) e Alix (entorse), e o volante Gabriel Baralhas é dúvida por conta de uma perda familiar.

Por outro lado, o lateral esquerdo Guilherme Romão retorna de suspensão. Na defesa, Luiz Gustavo deve fazer sua estreia. No meio-campo, a tendência é de que Alejo Cruz volte a ser titular.

Já o Criciúma tem os desfalques do goleiro Gustavo (expulso no empate em 2 a 2 contra o Bahia) e do atacante Eder (suspenso pelo terceiro cartão amarelo). Gustavo será substituído por Alisson. O restante da escalação continua igual, tendo em vista que Eder vinha sendo reserva na equipe catarinense.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro Série A - 10ª rodada

Jogo: Atlético-GO x Criciúma

Data: 19/06/24

Horário: 19 horas

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Luiz Gustavo, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney e Alejo Cruz (Baralhas); Shaylon, Emiliano Rodríguez e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

Criciúma: Alisson; Jonathan, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Ronald, Newton e Matheusinho; Bolasie e Arthur Caíke. Técnico: Cláudio Tencati.

Ingressos: 50 reais (meia-entrada com camisa do Atlético-GO)