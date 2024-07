Edu quer se reencontrar no Goiás: ‘Grande desafio da minha carreira’

O atacante Edu chegou ao Goiás com discurso que busca se reencontrar profissionalmente. O jogador de 31 anos, que foi apresentado nesta quinta-feira (11), explicou que em suas últimas temporadas, ele conviveu com lesões musculares e quer retomar ritmo no clube goiano na busca pelo acesso à Série A.

As lesões musculares que Edu sofreu foram na atual temporada e no ano passado, nas experiências que teve fora do futebol brasileiro no Dibba Al Fujairah, dos Emirados Árabes Unidos, e no Cerro Porteño, do Paraguai.

“Duas passagens muito importantes pra mim, é um sonho jogar fora do País. Mas foram momentos bem complicados, eu nunca fui de ter lesão muscular e tive lesões nos dois clubes. O que me impediu de ter sequência. Foram experiências que agregaram na minha vida pessoal e profissional. Espero me reencontrar profissionalmente no Goiás, é um grande desafio da minha carreira voltar a ser o Edu que sempre fui”, comentou o jogador.

Edu foi artilheiro da Série B em 2021, com 17 gols marcados pelo Brusque. No ano seguinte, marcou 11 gols na campanha do acesso do Cruzeiro. Ele não prefere estabelecer metas de gols pelo Goiás.

“Não costumo falar de balanço de quantos gols eu tenho que fazer. Eu miro a vitória e a conquista coletiva. Sempre foi assim e o que vier de conquista individual será consequência do trabalho de todos. Quanto mais gols eu fizer, mais próximos vamos estar da vitória. Meu objetivo aqui é conquistar o acesso e o título. Se vou ajudar com 10, 15, 20, não sei, mas quero ajudar. Estou aqui para aprender, ensinar e quero conquistar”, afirmou Edu.

O atacante deve ser regularizado ainda nesta semana para estrear pelo Goiás na quarta-feira (17) que vem diante do Operário-PR. Edu chegou a Goiânia alguns dias antes do clássico contra o Vila Nova, no dia 23 de junho, e tem treinado com elenco desde então.

“Eu fiz questão de vir o mais rápido possível para ter esses 20, 25 dias de lastro para me preparar fisicamente e creio que isso será importante para mim”, frisou.

Edu chega ao Goiás para atuar como centroavante, portanto há a expectativa que o atacante Thiago Galhardo seja deslocado para atuar pela ponta esquerda. Isso será definido nos próximos treinos do clube esmeraldino.

O atacante pediu apoio da torcida e que em caso de resultados adversários, que os jogadores experientes sejam vaiados.

“Nossa vida é essa, quando você tá ganhando tem a pressão para manter o resultado. Quando perde, você tem a pressão para sair o mais rápido possível. A única coisa que eu peço é para ter paciência com os meninos novos. Se quiser vaiar, me vaia, vaia o (David) Braz, Thiago (Galhardo), o Edson, os caras de casca grossa”, afirmou o jogador.