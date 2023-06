Em Criciúma, Atlético-GO terá desfalque de lateral direito, um dos destaques do time

Às vésperas de fechar a preparação para o jogo desta sexta-feira (2), fora de casa, diante do Criciúma-SC, no Estádio Heriberto Hulse, o Atlético-GO perdeu um dos principais jogadores, o lateral direito Rodrigo Soares, de 30 anos. Quando o treino se aproximava do fim, na manhã desta quarta-feira (31), no CT do Dragão, o jogador fez o gesto comum de quem sente uma lesão muscular na coxa.

Renan Silva levou à mão ao local, saiu de campo puxando a perna, foi examinado e vetado pelo departamento médico. O jovem Renan Silva, de 18 anos, deve ganhar a chance de atuar no interior catarinense.

Na última partia, no empate com o Botafogo-SP por 1 a 1, o técnico Alberto Valentim havia perdido o zagueiro e lateral esquerdo Heron, contundido e ainda suspenso com três cartões amarelos.

O treinador, sem os dois laterais dos jogos recentes, relacionou Renan Silva e Jefferson para os lados. A delegação viajaria à tarde para Florianópolis-SC, onde treina na manhã desta quinta-feira (1º), antes de seguir para Criciúma-SC.

Alberto Valentim convocou 20 jogadores e também levará quatro zagueiros – um deles, João Victor, pode ser opção para a lateral caso o técnico decida reforçar o setor. João Victor ainda não jogou desde que foi contratado junto ao XV de Piracicaba-SP.

Os 20 relacionados são:

Ronaldo e Diego Loureiro (goleiros)

Renan Silva e Jefferson (laterais)

Lucas Gazal, Ramon Rodrigues, Emerson Santos, João Victor (zagueiros)

Renato, Rhaldney, Matheus Sales (volantes)

Bruno Tubarão, David Braz, Shaylon (meias)

Airton, Daniel, Gustavo Coutinho, Kelvin, Luiz Fernando, Marco Antônio (atacantes)