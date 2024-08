Goiás busca vitória na Serrinha para manter crescimento em campo e na tabela da Segundona

Goiás e Brusque se enfrentam nesta quarta-feira (21) em busca de uma vitória que será importante para as equipes buscarem seus objetivos na Série B: acesso para o clube goiano e permanência para o time catarinense. Em situações opostas na tabela, os times jogam na Serrinha, a partir das 21 horas, pela 22ª rodada da competição nacional.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preço de ingressos)

Nos últimos três jogos, que marcaram o início da trajetória do técnico Vagner Mancini, o Goiás deu indícios de que pode ter deixado a fase de oscilação para trás.

O time esmeraldino apresentou evolução tática e técnica entre as partidas, venceu um jogo e empatou outros dois - sendo pela Copa do Brasil - e agora tenta transformar o atual momento em boa fase com um triunfo diante do Brusque.

O clube goiano, que tem um jogo a menos na Série B, não vai voltar à faixa do acesso (G4) nesta rodada. Se vencer o Brusque e contar com tropeços de equipes que estão à frente na tabela, o Goiás pode terminar a rodada mais próximo do grupo dos quatro primeiros.

A diferença de pontos vai depender dos resultados da rodada: pode ser de dois pontos, mas também pode chegar a oito pontos para o 4º colocado num cenário em que não vença o Brusque e o América-MG ganhe da Chapecoense, em casa, nesta quarta.

Mais uma vez, a escalação do Goiás terá alterações. Serão pelo menos quatro mudanças. O técnico Vagner Mancini não conta com o lateral direito Dieguinho (suspenso), o atacante Angelo Rodríguez (lesionado) e o lateral esquerdo Sander (fora por ter sofrido concussão cerebral no jogo passado e precisar passar por protocolo que inclui não voltar a jogar antes de cinco dias).

As novidades, em relação ao time que empatou com a Ponte Preta na última rodada, devem ser: Diego Caito (lateral direita), Douglas (lateral esquerda), Edu (ataque) e Luiz Henrique (meia que cumpriu suspensão).

Douglas Borel e Thiago Galhardo disputam posições na lateral direita e ataque, respectivamente. Na lateral esquerda, Douglas é o favorito para jogar por ser um atleta da posição, mas Luiz Henrique já atuou improvisado no setor. Se isso ocorrer, Régis ou Rafael Gava disputam uma posição no meio.

Do lado quadricolor, o técnico Luizinho Vieira volta a contar com o lateral direito Matheus Pivô, ex-Vila Nova, que cumpriu suspensão na última rodada. Jhemerson (meia) e Paulinho Moccelin (atacante) serão desfalques pelo acúmulo de três cartões amarelos.

Esse será apenas o segundo jogo entre Goiás e Brusque na Serrinha. Os times jogaram pela primeira vez em 2021, em duelo que traz boas lembranças para o clube esmeraldino.

Na ocasião, pela última rodada da Série B, o Goiás fez o jogo da festa do acesso à Série A, que foi conquistado na rodada anterior (após vitória sobre o Guarani, fora de casa). O atacante Edu, que pode ser novidade na formação do Goiás nesta quarta-feira, atuava no Brusque e marcou um dos gols do time catarinense no empate por 2 a 2.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 22ª rodada

Jogo: Goiás x Brusque

Local: Serrinha (Goiânia/GO)

Data: 21/8/2024

Horário: 21 horas

Onde assistir: TV Brasil, Premiere e Canal Goat (Youtube)

Ingressos: 120 reais (cadeiras e visitantes) e 100 reais (tobogã)

Promoção: torcedores com a camisa do Goiás pagam meia-entrada

Árbitro: Lucas Casagrande-PR

Assistentes: Victor Hugo Imazu Dos Santos-PR e Andrey Luiz De Freitas-PR

VAR: Paulo Roberto Alves Junior-PR

GOIÁS: Tadeu; Diego Caito, Messias, David Braz e Douglas (Luiz Henrique); Marcão, Aloísio e Luiz Henrique (Régis ou Rafael Gava); Welliton, Edu (Thiago Galhardo) e Mateus Gonçalves. Técnico: Vagner Mancini.

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Éverton Alemão, Ianson e Wallace; Matheus Pivô, Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato, Dionísio (Madison) e Alex Ruan; Dentinho (Diego Tavares) e Guilherme Queiróz. Técnico: Luizinho Vieira.