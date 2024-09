Goiás e Mateus Gonçalves negociam rescisão de contrato

Goiás e Mateus Gonçalves negociam um acordo para uma rescisão de contrato de maneira amigável. Nos próximos dias, as partes vão concluir acertos da rescisão antes do clube esmeraldino oficializar a saída do jogador.

O atacante de 29 anos estava suspenso pelo clube esmeraldino e recebeu uma multa salarial, mas após alguns dias a definição foi pela conclusão do vínculo, que era válido até o final de 2025.

O anúncio do afastamento de Mateus Gonçalves foi feito pelo diretor de futebol, Lucas Andrino, no dia 13 de setembro após a vitória do Goiás, por 2 a 1, sobre o Avaí. O dirigente explicou que o atacante cometeu uma “infração inadmissível”.

O jogador já estava afastado há pelo menos três dias depois de ter sido flagrado em uma festa em Pirenópolis no final de semana (dias 7 e 8 de setembro) que antecedeu o revés do Goiás, por 1 a 0, para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

O clube esmeraldino divulgou que o atacante estava fora da partida por ter apresentado uma virose. Em entrevista ao podcast Identidade Esmeraldina, o jogador confirmou que estava em uma festa na cidade no interior goiano.

Nos últimos dias, o time goiano chegou a recuar na intenção de rescisão por justa causa, mas conseguiu um acordo com o atleta, que deixa o Goiás após dez jogos disputados. Ele marcou um gol e distribuiu uma assistência pela equipe esmeraldina.