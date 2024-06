Goiás encara sequência na Série B para se consolidar no G4

O Goiás trata os três próximos jogos da Série B, neste mês de junho, como oportunidade para se consolidar na faixa do acesso (G4) à Série A em um momento em que a classificação do campeonato mostra equilíbrio de pontuação entre os times. A equipe esmeraldina faz confrontos diretos contra Coritiba, Santos e o Vila Nova na sequência.

O discurso no Goiás é de tentar ter o melhor aproveitamento nos três jogos. A meta esmeraldina é seguir no G4, mas principalmente abrir distância em pontuação para os concorrentes.

Hoje, o Goiás é o vice-líder com 17 pontos. O clube goiano tem dois pontos de vantagem para o Santos, 5º colocado, e três pontos à frente do Novorizontino, 11º colocado, que pode ser ultrapassado por Amazonas ou Chapecoense, que se enfrentam no jogo que abre a 10ª rodada nesta quinta-feira (13).

A derrota do Goiás para o Mirassol, que teve dois jogadores expulsos, na rodada passada, impediu que o time esmeraldino voltasse à liderança após ter sido ultrapassado pelo América-MG e abrisse vantagem para o 5º colocado.

Além do revés, o Goiás viu equipes que estão no meio da tabela, casos de Novorizontino, Vila Nova, Coritiba e Operário-PR, vencerem seus respectivos jogos e diminuírem a distância para o G4.

Os resultados da última rodada deixaram a metade de cima da classificação da Série B embolada e com times com a mesma pontuação - a exceção é o líder América-MG, que tem 18 pontos.

Goiás, Mirassol e Avaí estão com 17 pontos, Santos, Sport, Ceará e Operário-PR aparecem com 15 pontos, enquanto Coritiba, Vila Nova e Novorizontino estão com 14 pontos. Se houver vencedor entre Amazonas x Chapecoense, a equipe também chegará a 14 pontos.

Para o Goiás, ter sucesso na sequência de confrontos diretos será determinante para a equipe se consolidar no G4 e abrir vantagem de pontos para concorrentes pela disputa do acesso à Série A.

“Estamos no G4, mas quem está em cima venceu e está próximo com diferença de dois a três pontos. A Série B é difícil, tem esse equilíbrio e nós vamos lutar até o final. Estamos bem na competição e só dependemos de nós para colocar o Goiás de novo na Série A”, analisou o zagueiro Lucas Ribeiro, que volta ao time titular contra o Coritiba após cumprir suspensão na derrota para o Mirassol.

Os três próximos jogos do Goiás serão disputados no intervalo de oito dias. O time goiano inicia a sequência contra o Coritiba neste domingo (16), na Serrinha, e depois sai para dois jogos como visitante: quarta (19) contra o Santos, na Vila Belmiro, e domingo (23) faz o clássico goiano com o Vila Nova, no OBA.

O clube goiano confia no bom desempenho como mandante - tem 100% de aproveitamento em quatro jogos e não sofreu gols na Serrinha - para vencer o Coritiba.

Fora de casa, a equipe tem o 8º melhor desempenho, com 33,3%, mas só venceu apenas uma vez (diante do Brusque, na 3ª rodada) e tenta melhorar o aproveitamento para alcançar o objetivo traçado para os jogos que restam em junho.

A missão esmeraldina de tentar ter sucesso na sequência será um pouco mais complicada com a confirmação da lesão muscular do atacante Thiago Galhardo. O jogador apresentou dores na panturrilha direita e teve lesão confirmada após exames.

A princípio, ele está fora das partidas contra Coritiba e Santos. Após o jogo diante do Peixe, o jogador será reavaliado, mas a tendência é que não fique disponível para a disputa do clássico contra o Vila Nova por causa do curto intervalo de dias entre os duelos.