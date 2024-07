Goiás enfrenta Operário-PR em duelo direto por vaga no G4

Uma posição na faixa do acesso à Série A é o que Goiás busca nesta quarta-feira (17) no jogo diante do Operário-PR, pela 15ª rodada da Série B. O confronto entre os times é direto por uma posição no G4: quem vencer vai figurar no grupo dos quatro primeiros colocados. A partida, com traços decisivos, será disputada a partir das 21 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa-PR.

(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)

Depois de dez dias desde seu último jogo na Série B, o Goiás volta a campo com foco em retornar ao G4. O time goiano está em fase de oscilação e só venceu uma vez nos últimos seis jogos.

A última vez em que esteve entre os quatro primeiros foi na 11ª rodada, quando ocupou o 4º lugar. É a mesma posição que a equipe esmeraldina pode assumir se vencer o Operário-PR nesta quarta-feira (17).

O Goiás espera que o tempo de preparação faça a diferença em campo. O time goiano jogou pela última vez no dia 6, na derrota de 2 a 1 para a Chapecoense, enquanto o Operário-PR entrou em campo no último domingo (14), perdeu para o Grêmio por 3 a 1 pela Copa do Brasil e teve apenas dois dias de treinos antes da partida contra o clube goiano pela Série B.

Para o técnico Márcio Zanardi, a diferença de período que as equipes tiveram de preparação pode ser vantajosa se o Goiás conseguir executar as estratégias definidas para o jogo. O treinador aproveitou o tempo para fazer ajustes ofensivos e defensivos, além de recuperar fisicamente o elenco esmeraldino.

Para o jogo desta quarta-feira (17), Zanardi pretendia contar com o elenco completo pela primeira vez nesta Série B. No entanto, o volante Marcão, artilheiro da equipe com seis gols, não viajou para Ponta Grossa. O jogador apresentou desconforto na panturrilha, na semana passada, e, por opção da comissão técnica, será preservado.

Edson pode ser deslocado para atuar como volante. Se isso ocorrer, Messias será escalado na zaga. Outra alternativa é a escalação de Juninho. Com isso, Edson seguiria entre os zagueiros.

O lateral esquerdo Sander, o meia Régis, o zagueiro Messias e o atacante Angello Rodríguez deixaram o departamento físico e ficam à disposição.

O treinador esmeraldino confirmou que os três atacantes contratados para a sequência da temporada, Edu, Rildo e Mateus Gonçalves, serão relacionados pela primeira vez e podem fazer suas respectivas estreias pelo Goiás.

Em relação ao time, Zanardi não confirmou se repetirá a escalação que perdeu para a Chapecoense, mas deixou dúvidas em relação à possibilidade de estreia do atacante Edu e do retorno do meia Régis. Os dois disputam posição com Paulo Baya.

Se não houver mudança no ataque, Thiago Galhardo continuará como referência ofensiva. Caso Régis seja escolhido, a tendência é que o meia jogue como falso 9 e desloque Galhardo para a ponta esquerda, mesma função que o atacante pode executar se Zanardi escolher Edu para iniciar o duelo.

Adversário

Diferente do Goiás, o Operário-PR teve pouco tempo de preparação. O jogo contra o Grêmio, no domingo, foi disputado em Caxias do Sul-RS. A delegação do Fantasma voltou para Ponta Grossa-PR de ônibus em uma viagem de pouco mais de 10 horas.

O time chegou na cidade paranaense na segunda (15) de madrugada, fez um trabalho à tarde e outra atividade na terça (16). Por causa do desgaste ocasionado pela logística, o técnico Rafael Guanaes planeja mexer na equipe e pode poupar alguns atletas, como os laterais Sávio e Pará, o meia Pedro Lucas e o atacante Rodrigo Rodrigues.

O jogo contra o Operário-PR será o primeiro dos últimos cinco que o Goiás disputará até a conclusão do 1º turno da Série B. O time esmeraldino traçou como meta encerrar a primeira metade da competição no G4.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série B - 15ª rodada

Jogo: Operário-PR x Goiás

Local: Germano Kruger (Ponta Grossa-PR)

Data: 17/7/2024

Horário: 21 horas

Onde assistir: Canal GOAT, Premiere e TV Brasil

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique/CE

Assistentes: Renan Aguiar da Costa/CE e Zaqueu Eleuterio Linhares/CE

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

OPERÁRIO-PR : Rafael Santos; Thales Oleques, Alemão, Joseph (Willian Machado ou Igor Ribeiro) e Lucas Hipólito; Jacy, Vinícius Diniz e Marco Antônio; Maxwell, Ronald (Filipe Claudino) e Ronaldo (Daniel Lima). Técnico: Rafael Guanaes.

GOIÁS: Tadeu; Lucas Ribeiro, David Braz e Messias (Juninho); Dieguinho, Wellington, Edson e Luiz Henrique (Sander); Welliton, Thiago Galhardo e Paulo Baya (Edu ou Régis). Técnico: Márcio Zanardi.