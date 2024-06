Goiás 'seca' América-MG para seguir na liderança da Série B

O Goiás segue na liderança da Série B, mas mantém o ‘secador’ ligado e torce por tropeço do América-MG para se manter na 1ª colocação da Segundona após oito rodadas. Esta é a terceira vez neste início de competição que o clube goiano flerta com a posição no topo da tabela.

Com 17 pontos, o Goiás poderia ter sido ultrapassado pelo Santos nesta segunda-feira (3). O time alvinegro, porém, perdeu para o Botafogo-SP, por 2 a 1. O resultado mantém o Peixe com 15 pontos e o clube goiano na liderança da Série B.

A equipe comandada pelo técnico Márcio Zanardi, no entanto, ainda torcerá com outro rival direto nesta quarta-feira (4). Fora de casa, o América-MG pode ultrapassar o Goiás se vencer o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém-PA, no encerramento da 8ª rodada.

O Coelho é o único clube que ainda pode ultrapassar o Goiás na rodada. Se o América-MG empatar ou perder, o time goiano vai terminar uma rodada da Série B pela primeira vez na 1ª colocação.

Essa é a terceira vez que o Goiás flerta diretamente com a liderança da competição. Na 4ª rodada, o time esmeraldino venceu o Ituano por 2 a 0 e assumiu a 1ª posição. A liderança, no entanto, não durou 24 horas, pois, na tarde do dia seguinte, o Sport goleou o Brusque por 4 a 1 e ultrapassou o clube goiano.

Situação semelhante ocorreu na 6ª rodada. O Goiás goleou o Botafogo-SP, por 4 a 0, e novamente dormiu na liderança. Na manhã do dia seguinte, o Santos aplicou o mesmo resultado no Brusque e deixou o alviverde para trás.

O Goiás volta a campo no dia 11 de junho, às 19 horas. O time esmeraldino visita o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 9ª rodada.