Goiás tem sequência como mandante para mudar momento na Série B

O Goiás tem uma sequência de dois jogos como mandante para tentar mudar o momento do clube na Série B. Na próxima semana, o time esmeraldino encara o América-MG e a Chapecoense na Serrinha, em jogos válidos pela 13ª e 14ª rodadas da competição.

As partidas são tratadas como decisivas para o Goiás reverter sua situação na Série B. Depois de assumir a liderança no final de maio, o time esmeraldino iniciou a atual sequência de quatro jogos sem vitória (três derrotas e um empate) e caiu na classificação.

Os jogos contra América-MG e Chapecoense, inclusive, prometem adversários em momentos distintos. O Coelho é um dos favoritos ao acesso, figura no G4 há três rodadas seguidas e costuma propor o jogo mesmo quando atua fora de casa.

Na Série B, o América-MG figura nas primeiras colocações nas estatísticas de média de passes por jogo, de finalizações por partida e de média de posse de bola. O time comandado por Cauan Almeida gosta de trocar passes entre corredores para encontrar espaços nas defesas adversárias e também tem bons índices ofensivos.

A Chapecoense, por sua vez, costuma ter um jogo mais reativo, mais físico e tem a bola parada como um dos seus principais pontos fortes. É a segunda equipe que menos fica com a bola na Série B, está entre os cinco times que menos finalizam em média por jogo e também vive fase de oscilação.

O time comandado pelo técnico Umberto Louzer está na parte de baixo da classificação e ainda não conseguiu abrir vantagem para a zona de rebaixamento por não conseguir vencer jogos seguidos. A Chapecoense perdeu as duas últimas partidas na Série B depois de ter ficado três jogos invicto, com dois empates e uma vitória.

O fator casa aumenta a confiança do Goiás para conquistar vitórias diante dos próximos adversários. O clube goiano defende uma invencibilidade de cinco jogos na Serrinha, nesta Série B, e tenta manter o bom desempenho para voltar à faixa do acesso (G4) à Série A.

Na Segundona, o Goiás venceu Ponte Preta, Ituano, Botafogo-SP e Sport, além de ter empatado com o Coritiba (último jogo em casa). Contra o América-MG, será a primeira partida do time esmeraldino como mandante contra uma equipe que está no G4.

Para o jogo contra o América-MG, o primeiro da sequência em casa, o técnico Márcio Zanardi volta a contar com o zagueiro Lucas Ribeiro. Ele cumpriu suspensão automática na derrota (1 a 0) no clássico para o Vila Nova e deve retornar ao time titular. O lateral esquerdo Sander voltou aos treinos e trabalha para voltar a jogar depois de sofrer um corte no supercílio durante um treino no CT Edmo Pinheiro.