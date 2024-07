Goiás terá de melhorar desempenho como visitante para voltar ao G4

O Goiás reconhece que o desempenho da equipe fora de casa, nesta Série B, precisa melhorar e só assim o time esmeraldino poderá voltar ao G4 na sequência de duas partidas que terá longe de Goiânia. Nas duas próximas rodadas, a equipe esmeraldina enfrenta Operário-PR e Guarani.

O início do Goiás como visitante é o pior do clube, no recorte dos sete primeiros jogos, em campanhas da equipe nos pontos corridos da Série B.

A atual campanha do clube alviverde fora de casa tem uma vitória, dois empates e quatro derrotas. O aproveitamento de 23,8% é o pior registrado pelo Goiás nos sete primeiros jogos como visitante ao longo das sete edições da equipe na Série B desde 2006.

O melhor desempenho do Goiás, neste recorte, foi em 2018: três vitórias, um empate e três derrotas (47,6%). A pior marca negativa até então, que foi superada em 2024, é da temporada de 2011: duas vitórias e quatro derrotas (28,6%).

Entre os 20 clubes da Série B deste ano, o Goiás aparece na 10ª colocação como visitante. O problema é que entre os 11 times que já venceram ao menos uma vez, a equipe esmeraldina é a que está há mais tempo (cinco jogos) sem vencer longe do seu domínio.

O clube goiano não vence fora de casa na Série B há mais de dois meses. A única vitória do Goiás como visitante na competição foi contra o Brusque, por 2 a 0, pela 3ª rodada, no dia 5 de maio.

O time esmeraldino empatou com Ceará e Paysandu, ambos os jogos por 1 a 1. Depois, perdeu os quatro jogos seguintes como visitante: Avaí (2 a 0), Mirassol (1 a 0), Santos (2 a 0) e Vila Nova (1 a 0).

Ter bom desempenho nos próximos compromissos contra Operário-PR e Guarani será fundamental para o Goiás não ver a distância para a faixa do acesso (G4) aumentar e transformar uma campanha positiva em mais pressão, já que o clube está em fase de oscilação.

Hoje, a diferença do time goiano, que está em 9º com 21 pontos, para o Sport, que fecha o G4 em 4º, é de dois pontos. O duelo contra a equipe paranaense na próxima rodada será um confronto direto, já que o Fantasma está em 8º, um ponto acima do clube goiano.

Nas últimas semanas, o discurso no Goiás é sobre melhorar o aproveitamento fora de casa. Jogadores e comissão técnica entendem que o clube esmeraldino seguirá forte na Serrinha, mas para o acesso será necessário buscar pontos como visitante. Até aqui, em 21 disputados, o time alviverde conquistou apenas cinco pontos fora de casa.

Para o jogo contra o Operário-PR, o técnico Márcio Zanardi deve contar com os atacantes Edu, Rildo e Mateus Gonçalves, que aguardam regularização para estrear. A expectativa é que eles sejam regularizados ainda nesta semana.

Além do trio, o treinador aguarda os próximos dias para saber se poderá contar com o lateral esquerdo Sander e o meia Régis. Ambos aprimoram o condicionamento físico para voltarem a jogar.