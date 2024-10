Goiânia apresenta projeto para temporada 2025

Semifinalista do Goianão 2024 e com vaga garantida na Série D 2025, o Goiânia inicia as movimentações para a próxima temporada. Na noite desta quarta-feira (23), o Galo apresenta o projeto do clube para 2025, no evento que será realizado na nova loja e sede administrativa do Goiânia, na Avenida 85.

O alvinegro vai lançar camisa, apresentar o projeto de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (Saf) e, caso as negociações sejam concluídas, anunciar o nome do futuro técnico para o próximo ano. “Estamos trabalhando forte, fazendo um trabalho planejado. Queremos montar um time forte”, disse o presidente do Goiânia, Alexandre Godoi.



Segundo ele, negociações estão em andamento com treinadores e alguns nomes foram citados: Hemerson Maria (ex-Crac, Vila Nova e Anápolis), Paulo Baier (ex-Botafogo, de Ribeirão Preto-SP), Gilson Kleina (ex-Palmeiras, Ponte Preta e Vila Nova). O dirigente não revelou outros nomes.



“Se fecharmos a contratação (técnico), queremos apresentar pelo menos um vídeo, uma mensagem no nosso novo treinador”, afirmou Alexandre. Ele espera que algum clube goiano possa desistir de disputar a Copa Verde 2025 para que o Goiânia receba o convite para jogar o torneio regional – o Goiás, nos bastidores, pode ser desistente.



Além disso, o Galo aproveita o aniversário da capital goiana nesta quinta-feira (24) para lançar uma camisa alusiva aos 91 anos de fundação de Goiânia. Segundo o dirigente, será uma camisa do "Goiânia para Goiânia”, seguindo o modelo do uniforme do clube. O preço da peça será 91 reais, casando com a idade da capital de Goiás.