Goiânia recebe um dos maiores eventos de corrida de rua do Brasil

Com 17 anos de história, o Circuito das Estações celebra a paixão pela corrida em treze cidades brasileiras e, desde 2023, também começou a acontecer em Goiânia. São quatro etapas ao longo do ano, cada uma representando uma nova estação e uma oportunidade de buscar novos objetivos.

A edição deste domingo, dia 15, é a etapa Primavera e, ao final, o corredor completa uma mandala que representa o fechamento de um ciclo. A largada será, às 6h da manhã, do Estádio Olímpico de Goiânia.

O kit do Circuito das Estações pode ser retirado no segundo piso do Shopping Bougainville, nos dias 13 de setembro, das 11h às 20h, e 14 de setembro, das 10h às 18h. Existem duas modalidades de kit, o econômico, com apenas com o número de peito com chip, e o completo, que é composto por camiseta, eco-bag, garrafa personalizada e o número de peito com chip.

Todos os atletas que concluírem os percursos terão direito à medalha e ao kit pós, com energético, açaí e banana. Com opções de percursos de 5km e 10km, o público estimado é de 1.200 participantes. O evento conta com o patrocínio do Shopping Bougainville, Terral Incorporadora, Fast Açaí, Mais Saúde, Komiketo, The Fiber, Itts Sero, Lá Priori e Elux Esquadrias.