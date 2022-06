Goleiro Ronaldo garante estar feliz no Atlético-GO e mira continuidade

O goleiro Ronaldo é titular do Atlético-GO há onze jogos. Neles, atuou com desenvoltura na Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana e tem passado segurança ao time. Neste sábado (4), o goleiro atleticano levará ao Estádio Antonio Accioly a expectativa de uma vitória sobre o Corinthians, que não vence no Brasileiro há três rodadas - foram três empates seguidos no torneio. "Todo mundo sabe que o Corinthians é uma grande força do futebol brasileiro. Não podemos vacilar", ressaltou o goleiro atleticano.

Por causa das boas atuações, a diretoria e a torcida atleticana têm elogiado a postura do goleiro, que tem 25 anos e 1,94m. Há uma movimentação para renovação de contrato dele, que termina no final deste ano. Ronaldo gosta da ideia, mas avisa que isso terá de ser tratado com os representantes dele. "Fico feliz por estar no Atlético-GO. Mas deixo (renovação) com os meus empresários. Claro que estou feliz no clube, a minha família está adaptada", garantiu o goleiro do Atlético-GO.

Ronaldo disse que o elenco do Dragão está concentrado e tem se comportado assim nos jogos. No caso dele, a chance de jogar surgiu no momento em que conseguiu evoluir fisicamente nos treinos, após início de temporada marcado por uma contusão muscular. "O mais preponderante foi a preparação física. Agradeço ao pessoal, aos preparadores físicos, que me ajudaram muito", justificou o jogador do Atlético-GO. Ele almeja manter a titularidade na meta do Dragão na sequência da temporada.

Segundo ele, o Dragão vem fazendo bons jogos, mesmo que tenha pouco tempo para treinos e a recuperação em alguns momentos, nos quais a agenda das partidas seja bastante movimentada. Em parte desta temporada, o Atlético-GO teve jogos locais e precisou fazer viagens para o exterior, pois precisava jogar pela Copa Sul-Americana.