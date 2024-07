Grêmio Anápolis pede ao TJD-GO que PM que atirou em goleiro seja proibido de entrar nos estádios

GABRIELLA BRAGA

O Grêmio Anápolis solicitou ao Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Goiás (TJD-GO) a instauração de inquérito para apurar o caso em que o goleiro Ramón Souza foi baleado, no final da partida desta quarta-feira (10) contra o Centro Oeste, por um policial militar da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis. O clube solicita a proibição do agente de segurança pública de entrar nos estádios de futebol.

Advogado do clube, Paulo Henrique Pinheiro explica que o documento foi formalizado na tarde desta quinta-feira (11) ao presidente do TJD-GO, Isaque Lustosa. Agora, a Procuradoria do TJD-GO deve analisar o caso para deferir ou indeferir o pedido de instauração de inquérito. “A Procuradoria analisa se houve infração disciplinar. Se sim, oferece denúncia”, explica.

Além dos trâmites na Justiça Desportiva, o Grêmio Anápolis segue acompanhando o inquérito instaurado na Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) e na Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO). O jornal solicitou à corporação o nome do policial envolvido no caso, mas não obteve retorno. Pinheiro diz que a identidade do agente também não foi repassada à área jurídica do clube.

Conforme o advogado, a solicitação para a proibição do policial militar entrar nos estádios se estende também aos momentos em que ele não esteja no expediente de trabalho. Como o nome do policial não foi divulgado, também é requerido que a Justiça Desportiva encaminhe ofício à PM-GO para obter a informação.