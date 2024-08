Há dois meses sem ganhar, Atlético-GO testa time com mudanças para enfrentar o Internacional

Já se passaram dois meses da última vitória do Atlético GO, que foi no dia 15 de junho, no Maracanã, onde o Dragão bateu o Fluminense por 2 a 1. Desde então, são 15 jogos de jejum - dez derrotas e cinco empates - e mudanças consideráveis.

As modificações passaram pelo comando técnico. Jair Ventura, o treinador naquele jogo, saiu logo depois, após derrota (2 a 1) para o Criciúma. Anderson Gomes (auxiliar do clube), Vagner Mancini (ficou sete jogos) e Urmberto Louzer, o último contratado, completam a lista de quatro comandantes desde a última vitória do Dragão na temporada.

O elenco também mudou. Max e Zuleta (autor do gol da vitória sobre o tricolor) foram dispensados, assim como Vagner Love, Gabriel Barros, Lucas Kal e Yony González, que está acertando a saída do clube, ficaram fora dos planos do clube. Para tentar reforçar o elenco chegaram os uruguaios Gonzalo Freitas e Rafael Haller, o costa-riquenho Joel Campbell, o meia Jorginho, o atacante Janderson e o venezuelano Jan Hurtado.

Como mudar tem sido constante, Urmberto Louzer testou formação com algumas mudanças para o jogo de domingo (18), contra o Internacional, no Estádio Antônio Accioly.

O goleiro Ronaldo, o zagueiro Luiz Felipe, o versátil Alejo Cruz e Joel Campbell foram novidades entre os titulares. A formação teve Ronaldo; Maguinho, Luiz Felipe, Pedro Henrique, Alejo Cruz; Rhaldney, Shaylon, Joel Campbell (Gonzalo Freitas); Janderson, Derek, Luiz Fernando.

O zagueiro Adriano Martins foi poupado e substituído por Luiz Felipe. Guilherme Romão está suspenso e Alejo Cruz foi testado na lateral esquerda.

Gabriel Baralhas não pode atuar porque tem os direitos econômicos vinculados ao Inter. No ataque, Janderson apareceu na vaga de Hurtado. O treinador terá mais duas sessões de treinos para definir o time.