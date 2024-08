Lesões e suspensões mantêm disputa por posições no Goiás

A suspensão do lateral direito Dieguinho, as lesões de Angelo Rodríguez, Juninho, Edson e Paulo Baya e o lateral esquerdo Sander inserido no protocolo de concussão, mantêm o Goiás com disputa por posições. Contra o Brusque, na quarta-feira (21), o clube esmeraldino vai para a 19ª partida consecutiva na temporada com alterações na formação titular.

Desde os jogos contra Ponte Preta, Cuiabá (Copa do Brasil), Brusque, Ituano e Paysandu, entre abril e maio, quando ainda estava sob comando do técnico Márcio Zanardi, o Goiás não repete a mesma escalação entre partidas.

As mudanças, quando não são por questões técnicas, estão sendo feitas por causa de suspensão e lesões. Contra o Brusque, na quarta-feira, o técnico Vagner Mancini terá de fazer alterações na lateral direita e no ataque, pelo menos.

Dieguinho, que só tinha ficado fora de um dos 40 jogos do Goiás no ano, será ausência contra o Brusque pelo acúmulo de três cartões amarelos. A tendência é que Diego Caito assuma a condição de titular, mas Douglas Borel é outra opção.

No ataque, Angelo Rodríguez sofreu a terceira lesão muscular em seis meses, período que está no Goiás. O atacante colombiano ganhou espaço na equipe esmeraldina, foi titular nas últimas três partidas, mas voltará a desfalcar o clube goiano após lesão sofrida contra a Ponte Preta. Edu e Thiago Galhardo disputam a posição.

Na lateral esquerda, Sander foi inserido no protocolo de concussão e não será utilizado contra o Brusque. Douglas Teixeira vai estrear como titular.

O protocolo exige intervalo mínimo de cinco dias entre o jogo que o protocolo de concussão foi iniciado e a próxima partida. É justamente o período que separa o empate com a Ponte Preta, quando Sander teve um choque de cabeça com o zagueiro Castro, e a partida diante do Brusque. Por isso, Sander será ausência na próxima rodada da Série B.

Desde as lesões de Juninho e Edson, no final de julho, o meio-campo do Goiás tem sofrido alterações entre os jogos. Wellington, Rafael Gava, Marcão e Nathan Melo alternam nas duas posições de volante e ganharam chances nos últimos jogos.

No ataque, Mateus Gonçalves e Welliton revezaram em uma das pontas após a saída de Paulo Baya, que se machucou no início de agosto e desfalcou o Goiás nos últimos três jogos na temporada.

Nesta segunda-feira (19), Edson e Paulo Baya iniciaram a transição e serão reavaliados para saberem se estarão ou não entre os relacionados para o duelo contra o Brusque. Juninho permanece no departamento médico.

Desde que assumiu o Goiás, o técnico Vagner Mancini tem procurado sua formação titular, mas esbarra nos problemas de suspensão e lesões.

O goleiro Tadeu, o zagueiro Messias, o lateral esquerdo Sander e os atacantes Welliton e Angelo Rodríguez são os únicos jogadores que foram titulares em todos os jogos sob o comando do treinador. Régis e Galhardo também atuaram nas três partidas com Vagner Mancini, mas sempre saindo do banco de reservas.

Nas últimas 18 partidas na temporada, período que marca as alterações no 11 inicial, o goleiro Tadeu e o atacante Welliton foram os únicos que jogaram em todos os jogos.

A diferença entre eles é que o defensor foi titular em todos os duelos, enquanto o atacante começou 16 partidas desde o início e saiu do banco de reservas em outras duas. Ao todo, 34 atletas foram utilizados no período.