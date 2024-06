Luizinho Lopes comemora primeira vitória no Vila Nova, mas reconhece 'momentos de desequilíbrio'

LUIZ FELIPE MENDES

Após dois empates, o técnico Luizinho Lopes conquistou a primeira vitória no comando do Vila Nova e celebrou o resultado de 3 a 2 diante do Ceará, valorizou o time adversário e afirmou que não vai fechar os olhos para os momentos de desequilíbrio da equipe colorada. O treinador, no entanto, disse que agora quer valorizar os aspectos positivos.

Na noite desta segunda-feira (10), no OBA, o Vila Nova venceu o Ceará por 3 a 2 pela 9ª rodada da Série B, com direito a gol de Alesson nos acréscimos do segundo tempo, de pênalti, marcado após revisão no árbitro de vídeo. Luizinho Lopes reconheceu as falhas do Tigre, mas optou por ressaltar os elementos positivos.

“Muito feliz pela vitória. Uma vitória na Série B custa muito, enfrentamos um adversário extremamente difícil de ser batido. Dificilmente em um jogo desse nível você vai conseguir controlar o jogo todo, porque tem as virtudes do adversário também. Não vamos fechar os olhos para os momentos de desequilíbrio que temos, mas vamos potencializar muito neste momento o que estamos fazendo de bom”, avaliou.

Como no empate em 2 a 2 com o Brusque e em 1 a 1 com a Chapecoense, Luizinho Lopes elogiou o grupo do Vila Nova e disse que ficou feliz por tudo que os jogadores entregaram em campo, diante de um adversário notório por realizar muitos cruzamentos e ganhar vários duelos individuais, em uma partida bastante física.

Contudo, nas arquibancadas, alguns torcedores vaiaram jogadores como o atacante Júnior Todinho (que perdeu chances claras de gol) e o zagueiro Quintero (responsável por cometer pênalti em Erick Pulga).

Luizinho Lopes minimizou os erros individuais e ressaltou que os atletas do Ceará também erraram na partida. “Foi um jogo aberto, muita trocação, então todo mundo está sujeito a pontualmente perder um gol ou chegar atrasado em uma bola”, declarou.

O Vila Nova volta a campo no próximo domingo (16), às 11 horas, para enfrentar o Botafogo-SP no Estádio Santa Cruz, pela 10ª rodada da Série B.