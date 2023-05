Manipulação de resultados: STJD marca julgamento de Romário e Gabriel Domingos

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima segunda-feira (29) o julgamento de Romário e Gabriel Domingos, ambos ex-Vila Nova e que são réus no primeiro processo oriundo da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, que investiga a manipulação de resultados no futebol brasileiro entre 2022 e 2023. Eles foram denunciados em quatro artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O julgamento dos atletas vai ocorrer no plenário do STJD, no Rio de Janeiro, na segunda-feira, a partir das 11 horas. Eles serão os primeiros jogadores com envolvimento no caso de manipulação de resultados no futebol brasileiro que serão julgados no STJD.

Romário e Gabriel Domingos foram denunciados em quatros artigos: 191, III parágrafo; 242; 243 §§1º e 2º; e 243-A do CBJD.

O artigo 242 é o único que possui uma diferença na pena em relação aos outros três artigos. Prevê banimento do futebol sem que ocorra reincidência. As penas dos outros artigos são de multa de até R$ 100 mil e/ou suspensão de até 720 dias.

Romário e Gabriel Domingos são réus no primeiro processo da Operação Penalidade Máxima. Os volantes atuavam pelo Vila Nova em 2022 e participaram do esquema de manipulação de resultados, de acordo com os documentos do MP-GO.

Romário foi procurado pela organização criminosa para cometer um pênalti na partida do Vila Nova contra o Sport, pela última rodada da Série B do ano passado, com a promessa de pagamento de R$ 150 mil. Como não atuaria no jogo, indiciou Gabriel Domingos para ajudar na conclusão da aposta. Porém, ele também não atuou na partida, mas recebeu R$ 10 mil antecipado (os jogadores dividiram R$ 5 mil para cada).

Em mensagens que constam no processo, há a sugestão de Victor Yamasaki Fernandes, um dos denunciados por organização criminosa e corrupção no esporte, de repassar uma quantia para Romário.

No processo, há imagens de conversas entre os apostadores e Gabriel Domingos, no qual o apostador oferece R$ 200 mil para que ele fosse expulso no primeiro tempo da partida contra o Sport. Só depois é que a oferta muda para cometer pênalti no primeiro tempo.

Gabriel Domingos e Romário tiveram contratos rescindidos com o Vila Nova. O primeiro só neste ano, após se tornar réu no processo, enquanto o primeiro teve vínculo encerrado em novembro do ano passado depois que o presidente Hugo Jorge Bravo tomou conhecimento do tema e apresentou a denúncia no MP-GO.