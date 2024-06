Ralf se recupera de lesão e pode ser opção para sequência do Vila Nova

LUIZ FELIPE MENDES

Um dos principais jogadores do Vila Nova na temporada, tendo disputado 26 dos 33 jogos do time em 2024, o volante Ralf está recuperado de lesão na panturrilha. Com isso, ele volta a ser opção para o técnico Luizinho Lopes, visando o confronto perante o Botafogo-SP no próximo domingo (16), às 11 horas, no Estádio Santa Cruz, pela 10ª rodada da Série B.

Desde o início do ano, Ralf, que acaba de completar 40 anos, tem vaga cativa no time titular do Vila Nova. No Goianão, só não esteve em campo na vitória por 3 a 0 sobre o Morrinhos, pela 9ª rodada, pois foi poupado por Higo Magalhães, que na ocasião era o treinador.

Depois disso, Ralf só voltou a ficar fora de uma partida na derrota por 3 a 1 contra o América-MG, pela 4ª rodada da Série B, sob o comando de Márcio Fernandes. Naquele jogo, Ralf esteve no banco de reservas, mas não entrou, ao contrário do duelo diante do Morrinhos, em que sequer foi relacionado.

Em outros 26 compromissos do Vila Nova, Ralf esteve presente no gramado - sendo que, em 22 deles, o experiente jogador permaneceu em campo do apito inicial até o final. Em apenas quatro jogos ele foi substituído, sendo que, em um deles, na vitória por 2 a 0 sobre o Cuiabá, pela ida da semifinal da Copa Verde, ele saiu aos 44 minutos do segundo tempo.

Após o revés de 1 a 0 diante do CRB, pela 6ª rodada da Série B, Ralf teve uma lesão na panturrilha detectada e precisou passar as semanas seguintes se recuperando. O volante completou 40 anos de idade no departamento médico. Nesta quarta-feira (12), ele voltou a treinar normalmente com o restante do elenco do Vila Nova.

Situação de Cristiano

No intervalo da vitória por 3 a 2 contra o Ceará, pela 9ª rodada da Série B, o volante Cristiano foi substituído no intervalo, após sentir o tornozelo. Ele segue como dúvida para a partida com o Botafogo-SP, mas a tendência é de que esteja disponível, tendo em vista que também treinou com o grupo nesta quarta.

Caso isse se confirme, o técnico Luizinho Lopes terá todo o grupo à disposição, pois o lateral esquerdo Eric retorna de suspensão e o Vila Nova não tem mais desfalques por cartões.