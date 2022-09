Sem pressa, Goiás trata caso de Léo Sena com cautela

Regularizado como reforço do Goiás, o meia Léo Sena está em Goiânia e aguarda resultados de novos exames médicos realizados no capital goiana para receber um parecer sobre a possibilidade de retorno aos gramados.

O clube esmeraldino trata a situação com total cautela, tanto que pediu uma segunda opinião para colocar Léo Sena novamente em campo. O jogador já frequenta o centro de treinamento do Goiás, mas não treina com os demais companheiros de clube.

Léo Sena desenvolveu uma miocardite após passar pela Covid-19 e os exames mais detalhados são do aspecto cardiológico, para reconhecer se a doença não provocou sequelas como uma arritmia.

Apesar de ter registrado Léo Sena e regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, o jogador só seguirá no clube, como atleta, após aprovação desta nova bateria de exames.