Técnico do Vila Nova diz não ter 'ideia fixa' para escalação e projeta confronto direto

LUIZ FELIPE MENDES

O técnico do Vila Nova, Luizinho Lopes, comemorou a presença de quase todo o plantel nos treinamentos da semana, disse não ter uma ideia fixa para escalação e afirmou que enxerga o duelo contra o Ceará como um confronto direto entre equipes que almejam o acesso na Série B, mesmo que estejam separadas por seis posições e quatro pontos.

Luizinho Lopes chegou ao Vila Nova em 24 de maio. Dois dias depois, comandou o time na partida contra o Brusque, no OBA, pela 7ª rodada da Segundona, que terminou em empate de 2 a 2.

Em seguida, teve toda a semana para trabalhar antes do empate com a Chapecoense em 1 a 1, no último domingo (2), pela 8ª rodada, mas as atenções de alguns jogadores estavam divididas com a final da Copa Verde, afetando o planejamento do treinador.

“Na primeira semana, não tivemos o grupo todo na totalidade, tinha parte participando da Copa Verde. Foi produtivo, obviamente, mas não com o grupo na totalidade. Nesta semana, sim, com o grupo todo à disposição focado em um só objetivo. Vêm sendo bastante produtivos os treinamentos”, comentou Luizinho Lopes.

O técnico colorado acredita que o Vila Nova tem muita coisa para corrigir, como ser mais assertivo nos detalhes. Segundo Luizinho, o time criou bastante nos últimos jogos e conseguiu pontuar, mas o próximo passo é voltar a celebrar uma vitória. Na Série B, já são três jogos sem triunfos.

“Enquanto treinador, trabalho para ter uma equipe equilibrada que, quando tem a bola, constrói, cria diversas oportunidades de gol e, quando não tem a bola, é uma equipe compacta e que se defende bem, protege bem a área e que está sempre preparada para contra-ataques e bola parada”, analisou.

Escalação e próximo jogo

Luizinho Lopes lamentou os desfalques do lateral esquerdo Eric (suspenso) e do volante Ralf (lesionado) para o próximo jogo, contra o Ceará, e apontou que está tudo em aberto para a formação inicial, mesmo depois de repetir a escalação nos empates contra Brusque e Chapecoense. Com uma semana cheia de treinamentos, essa definição sairá mais próxima da data da partida.

“Naturalmente, pode ser que sim (repetir a escalação), mas não temos ideia fixa. Estamos conhecendo cada dia mais os jogadores, os que vão entrando vão mostrando novos caminhos. Como eu falei, vamos ter a primeira semana com todo o grupo à disposição, vamos variar mais nos treinamentos para potencializar a nossa equipe”, contou.

O próximo compromisso do Vila Nova na temporada é diante do Ceará, na segunda-feira (10), às 19 horas, no OBA, pela 9ª rodada da Série B. Na tabela de classificação, o Tigre está em 10º lugar (11 pontos) e o Vozão está em 4º (15 pontos), dentro do G4. Apesar da diferença entre as posições, Luizinho Lopes crê em um confronto direto.

“Sim, com certeza (é um confronto direto), são equipes que estão entre as dez (melhores). Uma vitória nos aproxima do adversário, então faz total sentido, é um confronto direto. A gente precisa vencer para estar bem próximo do pelotão da frente”, concluiu.