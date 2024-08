Terceirona começa com 13 clubes na disputa por 2 vagas na Divisão de Acesso

A partir deste final de semana (dias 17 e 18 de agosto) e durante cerca de três meses (até o início de novembro), 13 clubes disputam a 3ª Divisão do Campeonato Goiano e o direito de garantir duas vagas na Divisão de Acesso em 2025. São equipes que buscam ascensão no futebol estadual, revelar e negociar jogadores e recuperar a tradição e a história escritas nas décadas passadas.

A Terceirona tem um time que foi campeão da elite do Estadual – o Itumbiara, em 2008 – e outros que chegaram pela menos uma vez entre os quatro melhores do Goianão, como Pires do Rio, Rio Verde, Mineiros e o América, de Morrinhos, que foi uma força do interior e do futebol goiano na década de 1950. Também aparecem algumas agremiações mais jovens, como Bela Vista, Guanabara City e Cerrado.

A 3ª Divisão é o caminho para quem planeja disputar a elite. Um exemplo é o caçula do Goianão de 2025: a Abecat, de Ouvidor. O clube do Sudeste foi vice da Terceirona de 2017, mas não disputou a Segundona em 2018. Recentemente, se preparou e conquistou o título da Terceirona de 2023 e, eficaz, foi vice da Segundona deste ano, agora já garantido para jogar o Estadual em 2025.

A Terceirona tem dois municípios com dois representantes: Aparecida de Goiânia, com Cerrado e Aparecida, e Rio Verde, que terá a Rioverdense e o tradicional Rio Verde.

O Rio Verde planeja acesso. O clube buscou no futebol paulista um dirigente que tem três títulos na Segundona goiana. Como técnico, Betão Alcântara foi campeão por Jataiense (2002), Anapolina (2013) e pelo próprio Rio Verde (2011). Agora, é diretor de futebol. O treinador será Fabrício Carvalho, profissional que lançou Michael, em meados da década passada, no Goiânia. O elenco tem atletas do futebol paulista, paranaense e goiano, como o volante Bruno Henrique, o atacante Alef Leite e o meia atacante Ivamar Júnior.

A Rioverdense tem um jogador colombiano – Julian Alexis Manrique Calderón, de 27 anos, que é meia e tem apelido de Clark. Ele teve passagem pelo clube, na Terceirona de 2022. Além dos clubes de Rio Verde, o Sudoeste tem outro representante – o Mineiros, dirigido pelo técnico Wladimir Araújo.

O Cerrado, campeão da Terceirona de 2021, busca voltar à Divisão de Acesso e aposta no incansável volante Pedro Bambu, de 37 anos. O lateral e meia Danillo Ribeiro, ex-Iporá, é nome conhecido e certeza de qualidade na bola parada.

O Guanabara City, único time de Goiânia, terá novamente o lateral Crystian Souza, de 32 anos. Revelado no Vila Nova, Crystian se transferiu para o Santos e jogou no Mundial Sub-17, em 2007, ao lado de Alisson (goleiro), Casemiro (volante), Neymar e Philippe Coutinho (atacantes).