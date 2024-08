Umberto Louzer volta e pede para Atlético-GO “dar alegria ao torcedor” na Copa do Brasil

O técnico Umberto Louzer, de 45 anos, assumiu o Atlético-GO na manhã desta segunda-feira (5), com tempo reduzido de preparação para o jogo decisivo do clube, pela Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (6), diante do Vasco, no Rio, no Estádio de São Januário. Na partida de ida, houve empate por 1 a 1 em Goiânia.

O treinador vai iniciar a segunda passagem pelo Dragão em busca de refazer o time com “constância, coragem, confiança”, como disse na apresentação nesta segunda-feira (5), e espera que, na estreia, consiga a classificação às quartas de final do torneio nacional.

Segundo Louzer, a meta é resgatar a confiança do time e mudar o quadro de resultados negativos na temporada – o Atlético-GO não vence há 13 partidas, incluindo a Série A e a Copa do Brasil. Segundo o treinador, na Copa do Brasil o momento é de “dar uma alegria para o nosso torcedor”.

O treinador deu entrevista coletiva de apresentação no CT do Dragão, ao lado do presidente do Atlético-GO, Adson Batista. O dirigente definiu o técnico como “corajoso” e com o perfil para iniciar no clube um planejamento a médio e longo prazos. “Nossa campanha (lanterna na Série A) está abaixo da crítica, é muito ruim. Temos de priorizar a Copa do Brasil, trazer um alento”, destacou.

O modelo de jogo de Umberto Louzer também foi elogiado pelo presidente atleticano. A “coragem, constância e consistência” citados pelo treinador passam pelo trabalho de resgate da confiança do elenco. “Temos de mudar o nosso comportamento”, disse.

Louzer comandou o primeiro treinamento no Atlético-GO nesta segunda-feira (5) com muitas orientações no sentido de fazer algumas correções no posicionamento e treinar cobranças de pênaltis. Se a partida com o Vasco terminar empatada, a vaga às quartas de final será decidida nas penalidades.

Umberto Louzer estava na Chapecoense, na segunda passgem dele pelo clube. Na primeira, obteve duas conquistas expressivas em 2020: os títulos do Campeonato Catarinense e da Série B do Brasileiro daquele ano, quando os jogos foram disputados sem torcida nos estádios, por causa das restrições e dos protocolos de saúde nos tempos de pandemia do coronavírus.

Agora, a Chape não atravessava bom momento na Série B. Por isso, assim que foi procurado por Adson Batista, Umberto Louzer aceitou o desafio de voltar ao Dragão para o novo projeto. Em 2022, conduziu o time ao primeiro título da sequência de três conquistas seguidas do Atlético-GO – o clube chegou ao inédito tricampeonato do Goianão, com Louzer à frente em 2022, Mozart em 2023 e Jair Ventura em 2024.

O treinador revelou que, ao aceitar o convite para retornar, pesaram “a estrutura do clube, o projeto a médio e longo prazos e o bom ambiente de trabalho” com os outros profissionais do clube e da comissão técnica.

Do ponto de vista tático, o treinador deve manter a postura ousada do time durante os jogos, mas pontuou que é preciso fazer ajustes no sistema defensivo. “Os gols que nós estamos sofrendo são evitáveis”, disse. Também disse que há necessidade de o time “se manter concentrado, ter o controle da partida” e ter força para se defender.

“Nos momentos em que estiver sem a bola, saber controlar as ações do adversário”, comentou o novo técnico do time atleticano.