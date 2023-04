Vila Nova é um dos times que mais pontuou contra rivais do Z4 na Série B, desde 2021

Desde que retornou à Série B em 2021, o Vila Nova é um dos times que mais conquistou pontos contra clubes que figuraram na zona de rebaixamento na competição nacional (Z4). Neste domingo (30), pela 22ª vez nas últimas três temporadas, o Tigre encara uma equipe que figura entre os quatro últimos colocados, o Juventude.

Nas últimas três edições da Série B, 29 times jogaram contra equipes que estavam no Z4. O Vila Nova foi o que mais jogou, 21 vezes, e o quarto que mais conquistou pontos contra adversários que figuravam na zona de rebaixamento: 25 pontos. Guarani (30), CRB (28) e Ponte Preta (27) pontuaram mais vezes que a equipe goiana neste cenário.

Desde 2021, o Vila Nova jogou 77 vezes na Série B e 27% das partidas foram contra equipes do Z4. Ao todo, foram cinco vitórias, dez empates e seis derrotas. O aproveitamento de 39,7% não é um dos melhores neste cenário de jogos (seria só o 19º colocado em uma hipotética classificação), e um dos objetivos da equipe goiana neste ano é de não perder pontos para adversários da zona de rebaixamento.

Por isso, o duelo contra o Juventude é considerado importante já neste início de Série B. No Vila Nova, o fator casa é considerado como ponto chave para o clube buscar os objetivos na competição nacional. A diretoria opta em dizer que a meta é a permanência, mas entre jogadores a busca pelo sonhado acesso é citada no dia a dia.

Em 2021, o Vila Nova enfrentou 12 times do Z4. Na temporada passada, foram nove partidas. Como mandante no período e diante de equipes da zona de rebaixamento, foram nove jogos, com duas vitórias, seis empates e uma derrota.

Vila Nova e Juventude se enfrentam no OBA, neste domingo (30), a partir das 18h15, no encerramento da 3ª rodada da Série B. Ingressos para a partida estão à venda com valores que vão de 20 a 70 reais. O Tigre faz campanha para lotar a casa vilanovense e espera cerca de 10 mil torcedores diante do time gaúcho.