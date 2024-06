Volante deixa o Vila Nova e deve jogar pelo Mirassol na sequência da Série B

O Vila Nova acertou a saída do volante Bruno Matias, de 25 anos. O jogador está sem espaço no elenco e deve se transferir para o Mirassol-SP, concorrente do time goiano na Série B.

O melhor momento de Bruno Matias no Tigre foi o gol marcado no clássico diante do Goiás, em que houve o empate de 1 a 1 e o Vila Nova eliminou o rival nas quartas de final da Copa Verde, na Serrinha.

O jogador também estava num dos piores momentos do Vila Nova na temporada, na Copa Verde. Bruno Matias foi titular na goleada sofrida para o Paysandu por 6 a 0, em Belém, na partida de ida da final do regional. O volante atuou só no primeiro tempo, pois foi substituído no intervalo.

Outros jogadores que estava no 6x0 também encerraram sua passagem pelo Vila Nova rescindindo seus contratos um tempo após a goleada, algo que o clube anunciou que faria no dia seguinte à derrota. O atacante Fernandão, o zagueiro Anderson Conceição, o lateral Roberto, o volante Fernando Henrique e o atacante Igor Torres também saíram.

Bruno Matias também fez um gol na abertura do Goianão, na vitória sobre o Goiatuba (2 a 0). A diretoria vilanovense não oficializou ainda a saída do jogador.

O volante disputou 22 jogos nesta temporada, marcou dois gols e tem duas atuações na Série B. Assim, o jogador poderá ser inscrito por outro clube na competição - no caso, o Mirassol, derrotado na semana passada pelo Vila Nova por 1 a 0.

Bruno Matias veio do Tombense-MG e é mais um jogador que foi vice-campeão do Estadual e da Copa Verde que deixou o clube.