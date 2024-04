Volante do Atlético-GO reconhece "turbulência" e diz que time precisa ter concentração para se recup

O volante Roni voltou ao time do Atlético-GO no domingo (21), na goleada de 3 a 0 imposta pelo São Paulo no Estádio Antônio Accioly. Para o jogador atleticano, o momento é de união e de “trabalhar mais” para que o Dragão consiga a reabilitação na Série A, diante do Internacional, no próximo domingo (28), em Porto Alegre. O Dragão tem três derrotas em três rodadas na competição.

“Sabemos da grandeza do Inter, mas temos de trabalhar física e mentalmente para fazer uma grande partida”, recomendou o volante, que pode ser uma opção para o lugar de Gabriel Baralhas, impedido de enfrentar o time gaúcho por causa de uma cláusula contratual – está emprestado ao Atlético-GO pelo Inter.

Roni, Rhaldney e Lucas Kal são opções para o meio-campo, na posição de Baralhas.

Como ficou fora de quatro partidas do Dragão, Roni ressalta a necessidade da “força do elenco” e muita concentração. “Na vida, nem sempre estamos bem. Nós estamos passando por uma turbulência, mas é continuar trabalhando para as coisas voltarem ao normal”, comentou.

Nesta temporada, Roni ficou fora da equipe desde a final do Goianão, quando sentiu dores musculares durante o aquecimento no primeiro clássico da decisão, em que o Dragão venceu o Vila Nova por 2 a 0 no dia 31 de março.

Ficou em tratamento e foi ausência no segundo jogo da decisão, no Estádio Antônio Accioly, com outra vitória (3 a 1). Mesmo vetado, ele fez questão de entrar no gramado, uniformizado, para estar na foto do elenco que foi campeão goiano.