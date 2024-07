Almir Sater traz novos e antigos sucessos para o show em Aruanã

Acompanhado por sua viola caipira, Almir Sater traz para o show alguns clássicos de sua carreira como “Tocando em Frente”, “Chalana”, “Trem do Pantanal” e os projetos mais atuais AR (vencedor Grammy Latino 2016) e +AR (vencedor em 2018) em parcerias com Renato Teixeira, com canções como “D De Destino”, “Bicho Feio”, “Assim Os Dias Passarão”, “Venha Me Ver”, entre outras.

Com seu carisma e personalidade simples, Almir Sater é grande conhecido do público goiano. Além da boa música, seus shows são marcados pela interação com a plateia e pelos ‘causos’ que conta, isso tudo sem deixar de lado a técnica ímpar e o magistral toque de viola, indispensáveis nas suas apresentações.

Almir Sater promete deixar o público de Aruanã com a impressão de ter estado na sala de visitas do artista, completamente à vontade num tom mais intimista.

A apresentação será no Palco Aruanã, às 23h30. A sexta-feira também contará com apresentações de Wilson Gandhi no Palco Sunset (17h30), além de Marcelo Barra (22h) e DJ Brenno Paixão (01h30) no Palco Aruanã.

Aruanã

A estrutura de som e luz do Palco Aruanã é compatível com a dos grandes shows nacionais, tornando os espetáculos ainda mais inesquecíveis, em um cenário único à beira do rio Araguaia.

Por mais um ano, a parceria do Governo de Goiás com o Sesc amplia a grade de shows. Desta vez, além da apresentação de Almir Sater, a parceria traz Victor & Leo (dia 12), Leonardo (dia 19) e Júnior Marques (dia 27).

Com a temporada Mais Araguaia, o Governo de Goiás oferece aos turistas uma temporada repleta de cultura, entretenimento, segurança e educação ambiental, além de deixar um legado na geração de renda, empregos e investimentos que fortalecem a economia dos municípios de Aruanã, Aragarças, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia, com reflexos em toda a região.