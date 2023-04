'BBB23' chega ao fim nesta terça-feira (25), com prêmio inédito

Ao longo de três meses de Big Brother Brasil 23, muitas pautas foram levantadas dentro e fora do reality show, que chega ao fim nesta terça-feira (25), com a disputa entre Aline, Amanda e Bruna Griphao pelo prêmio inédito de R$ 2,88 milhões.

Embora muitos ex-participantes intitularam Amanda, 32, como a maior “planta” da casa, a médica paranaense conquistou o público. Seja por suas coreografias na pista de dança ou por seus depoimentos sobre inseguranças, a médica provou que é uma “mulher real”.

Já Aline Wirley era uma das prediletas no início da disputa. Cantora e ex-integrante do famoso grupo dos anos 2000, Rouge, a paulistana de 41 anos não protagonizou muitas disputas e embates do jogo. Mas, sempre teve seu lugar cativo por parte do público.

Bruna Griphao, 24, por outro lado, chegou com marra, brigou com amigos e inimigos de jogo e ganhou o apreço e a amizade de Larissa. Após a saída da parceira, no domingo (23), a atriz exclamou: “Nunca imaginei que conseguiria chegar até aqui”.

A votação para escolher a vencedora desta edição está aberta no site do Gshow.