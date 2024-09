Cláudia Vieira se apresenta no palco do IFG nesta quinta-feira (12)

Com sua voz rouca, de timbre único e potente, a cantora Cláudia Vieira apresenta a turnê "Laços" nesta quinta-feira (12), no Teatro do Instituto Federal de Goiás, no Centro de Goiânia. A apresentação começa às 19 horas e tem entrada gratuita.

A artista goiana, que tem mais de 30 anos de carreira, estará acompanhada do guitarrista Front Junior, do baixista Nonato Mendes, do percussionista Sérgio Pato, do tecladista Fred Praxedes e do baterista Fred Valle.

O projeto "Laços" batiza o mais recente álbum de Cláudia e começou a ser desenvolvido no período da pandemia de Covid-19.

“A inspiração para este projeto surgiu da reflexão sobre os diversos laços que foram desfeitos durante o período de uma pandemia que assolou nossas vidas”, explica a cantora.

O projeto, que já passou por cidades como Anápolis e Inhumas, foi aprovado pelo Edital de Fomento à Música do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás de 2023.