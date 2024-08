Coldplay fará show no Brasil em 2025

A banda britânica Coldplay está confirmada para a abertura da 30ª Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro de 2025.

As tratativas com o grupo estão sendo finalizadas e o show deve ser anunciado oficialmente pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), em um evento em Nova Iorque, em setembro.

O governador e os músicos do Coldplay já estão “flertando” desde 2021 em conversas relacionadas a pautas ambientais.

Já a contagem regressiva para o evento contará com apresentação do DJ Alok, escolhido, em abril, como embaixador do evento pelo governador do Pará, em função do seu alcance global e engajamento com a pauta ambiental. O artista goiano se apresentará no estádio do Mangueirão, no dia 15 de novembro deste ano, com o show que já passou, de forma gratuita, por Rio de Janeiro e Brasília.